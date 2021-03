Ilary Blasi è il personaggio televisivo del momento. Lunedì scorso, 15 marzo, ha inaugurato l’Isola dei Famosi 2021 insieme agli opinionisti Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi in studio e Elettra Lamborghini collegata da casa causa Covid e, ovviamente, dato il via alla sfida dei naufraghi che si trovano in Honduras insieme all’inviato scelto per questa nuova edizione, Massimiliano Rosolino.

La prima puntata, che è stata vista da ben 3.602.000 di telespettatori, pari al 21,68% di share, si è conclusa con la sconfitta della squadra dei Rafinados e la nomination di Drusilla Gucci contro il visconte Ferdinando Guglielmotti. Uno di loro uscirà nel corso della seconda puntata che andrà in onda questo giovedì e che vedrà entrare in gioco anche gli altri quattro naufraghi mancanti: Valentina Persia, Beppe Braida, Brando Giorgi e Miryea Stabile.















Naturalmente la bella Ilary, che è reduce da due edizioni di un altro reality show seguitissimo, il GF Vip, ha catturato tutte le attenzioni. E non solo per il look scelto per il suo grande ritorno in tv. Ma per la cronaca era uno splendore con quell'abito da sera di velluto nero firmato Lia Stubbla. Nel dettaglio, un modello a sirena con una gonna aderentissima dal lungo strascico e il corpetto a collo alto.

















Come non restare ipnotizzati di fronte al suo fisico pazzesco messo in evidenza grazie ai tagli cut-out sul busto che lasciano la pancia scoperta. E poi quegli orecchini vistosi… Insomma, bellissima. Ma si è parlato tanto anche delle sue gaffe. Resterà negli annali degli scivoloni tv la confusione fatta tra 'patata' e 'Palapa'.











Ma a proposito di scivoloni, chi meglio di Striscia la Notizia è in grado di farli notare? Nessuno e allora sarà per questo che, come mostra la stessa Ilary Blasi tra le Storie di Instagram, subito dopo la prima puntata dell’Isola, la conduttrice è stata raggiunta da Valerio Staffelli. Lo storico inviato del tg satirico di Canale 5 le ha consegnato il prestigiosissimo Tapiro d’oro. È probabile che la trasmissione di Antonio Ricci abbia voluto omaggiare la Blasi per le sue gaffe.

