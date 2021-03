“Ma hai la ritenzione idrica alle gambe!”. Stasera tutto è possibile, la battutaccia sulla bellissima concorrente. Stefano De Martino costretto a scusarsi

Sempre un grande spettacolo Stasera tutto è possibile, il programma comico condotto magistralmente da Stefano De Martino. L’ultima puntata, andata in onda ieri sera 16 marzo su Rai due, dopo la rubrica Post del telegiornale, ha fatto molto discutere. Stefano ha aperto la trasmissione con la sua solita ironia accogliendo i suoi ospiti, tra i quali si è fatta subito notare Valeria Graci, reduce dalla conduzione di Primafestival.

Poco dopo però, la Graci, riferendosi a un’altra ospite, la bellissima Madalina Ghenea, ha esordito con una battuta: “Quando lei è entrata in studio ho notato della ritenzione idrica nella parte superiore delle gambe”. A questa frase, Stefano De Martino ha replicato con un’altra battuta altrettanto sagace, lasciando senza parole Valeria Graci. Rispondendo all’attrice, Stefano De Martino ha quindi detto: “Ci sono donne che almeno ce l’hanno la parte superiore delle gambe…”. (Continua a leggere dopo la foto)















Colpita e affondata Valeria Graci che, come sappiamo, non è molto alta, è rimasta sorpresa, è scoppiata a ridere e ha commentato: “Questa te la sei preparata?! La mia battuta l’ho improvvisata!”. “L’hai voluta! Te la sei cercata”, hanno commentato gli altri ospiti di Stefano De Martino a Stasera tutto è possibile, i quali, sempre scoppiando a ridere, si sono rivolti così alla Graci. (Continua a leggere dopo la foto)

















Solo qualche giorno fa, Stefano aveva messo in scena una puntata a tema sugli animali: non a caso tutti gli ospiti di martedì 23 febbraio sono entrati in studio vestiti da animali. Tra questi spiccava Barbara Foria che, travestita da panda, ha finto di amoreggiare con un altro panda. (Continua a leggere dopo la foto)











Neanche a dirlo: non poteva mancare anche in questo caso la battuta di De Martino, che si è rivolto nel seguente modo ai due, ovviamente in maniera scherzosa: “Lo so che siete in via di estinzione, ma non è il caso…”. Tra l’altro pochi minuti prima della messa in onda c’era stato un simpatico siparietto anche con il Tg2.

