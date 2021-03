Televisione in lutto, l’attore delle serie tv morto a soli 29 anni. Ma è mistero sul decesso

Uno dei protagonisti delle serie tv Degrassi: The Next Generation e “Soundtrack” è morto all’età di 29 anni. In Italia Degrassi è stata trasmessa da Italia 1 dall’estate del 2006. Per le prime tre stagioni è stata trasmessa col nome Degrassi Junior High (che invece è il nome di una delle serie degli anni ottanta); dalla quarta stagione anche il nome è identico a quello originale inglese Degrassi: The Next Generation.

È stata in seguito acquistata da MTV che ha trasmesso regolarmente il pomeriggio le stagioni 8 e 9 dal 9 gennaio 2012. L'attore è stato uno dei volti anche di Soundtrack, una serie televisiva statunitense creata da Joshua Safran, distribuita su Netflix il 18 dicembre 2019. La serie vede come produttori esecutivi Safran, insieme a: Megan Ellison, Sue Naegle e Ali Krug.















L'annuncio della scomparsa dell'attore canadese Jahmil French è stato dato dalla sua agente Gabrielle Kachman senza specificare le cause del decesso. "È con il cuore pesante che confermo la scomparsa di un caro amico e cliente Jahmil French – ha scritto Kachman in un comunicato ufficiale – Sarà ricordato da molti per la sua passione per le arti, il suo impegno per il suo mestiere e la sua vivace personalità".

















Il protagonista di Degrassi: The Next Generation e “Soundtrack”

era nato il 29 luglio 1991 a Toronto, in Canada. Jahmil aveva interpretato nel telefilm "Degrassi", tra il 2009 e il 2010, il ruolo di Dave Turner, un ragazzo che sta cercando di diventare popolare. L'attore aveva poi fatto parte fino al 2013 di "Degrassi: The Next Generation". Nella recente serie di Netflix "Soundtrack" (2019) ha interpretato Dante Sands, un ex criminale che cerca di dare una svolta alla propria vita.









In tv ha recitato anche in “The Divide”, “Remedy”, Incorporated” e “Let’s Get Physical”. Tra il 2014 e il 2019 ha preso parte a diversi film, tra cui Rocky Road”, The Night Before Halloween”, “Boost”, “At First Light” e “Dalia”. Molti i messaggi di cordoglio sui social degli attori che hanno recitato con lui e dei suoi fan.

