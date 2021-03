“Mi sento male”. Tommaso Zorzi, attimi di paura per il vincitore del GF Vip: “Ma volete che io muoia?”

Povero Tommaso Zorzi. Vittima di uno scherzo de Le Iene è il vincitore del GF Vip e attuale opinionista a L’Isola dei Famosi. Lo scherzo ha richiesto una lunga preparazione anche a causa della permanenza di Tommaso Zorzi all’interno del reality di Alfonso Signorini, durato quasi sei mesi. Lo scherzo messo in atto da Le Iene, riguarda la linea di sex toys che Tommaso ha creato poco prima di entrare nella casa più spiata d’Italia. Gli autori con la complicità di Gabriele Parpiglia, Sonia Lorenzini e l’avvocato di Zorzi, hanno fatto credere a Tommaso che i suoi sex toys provocassero seri danni fisici, al punto da poter rischiare di andare in galera.

Tommaso ha vissuto attimi di forte tensione, tanto che una volta scoperto che si trattava di uno scherzo ha ammesso: “Ho avuto molta paura”, e successivamente ha dichiarato: “Voi volete che io muoia”. Se lo scherzo de Le Iene ai danni di Tommaso Zorzi è riuscito al punto tale da farlo spaventare, un gran merito va a Sonia Lorenzini, che si è prestata come complice. (Continua a leggere dopo la foto)















La Lorenzini ha finto di aver testato personalmente i sex toys di Tommaso Zorzi, e che a causa di ciò sia finita in ospedale con gravi lesioni, tanto da impedirle di partecipare a L’Isola dei Famosi. La Lorenzini, tramite il suo avvocato, fa sapere a Zorzi di volere essere risarcita con 1 milione di euro, mandando totalmente nel panico il vincitore del GF Vip. (Continua a leggere dopo la foto)

























È finita qui? Non di certo! Perché sulla scena intervengono anche le Forze dell’Ordine, e lo stesso Ispettore incaricato del caso, che dichiara di star testando personalmente la merce, accusa un malore, spaventando a morte l’influencer. (Continua a leggere dopo la foto)



Il vincitore del GF Vip, ospite in diretta a Le Iene, commenta con Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, la sua esperienza di opinionista a L’Isola dei Famosi. Tommaso si dice molto contento di questa opportunità, e esprimendo il suo pensiero su alcuni naufraghi, non nasconde la simpatia per Paul Gascoigne ed Elisa Isoardi.

Ti potrebbe anche interessare: “Mi sta venendo da vomitare!”. Le iene, lo scherzo a Ermal Meta finisce male: cosa hanno fatto al cantante