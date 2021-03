“Mi sta venendo da vomitare!”. Le iene, lo scherzo a Ermal Meta finisce male: cosa hanno fatto al cantante

Brutale ma divertente scherzo de Le Iene a Ermal Meta. Gli autori del programma sono riusciti a realizzare tutto lo scorso dicembre, in occasione delle festività natalizie, con la complicità di Sabina, la sorella minore del cantante albanese. A Ermal Meta è stato sottratto il suo prezioso computer dove custodisce tutto il suo lavoro. Canzoni inedite e di successo ma anche un libro che è ancora in fase di stesura. Sabina ha finto di aver dato il pc ad un presunto giornalista con la scusa di contattare degli editori.

Una situazione che ha mandato su tutte le furie Ermal Meta, che ha cominciato a parlare in barese (il 39enne ha vissuto a Bari per venti anni e qui continua ad abitare la sua famiglia). L’ex vincitore del Festival di Sanremo ha iniziato a sbraitare e urlare fino a quando Sabina non è stata costretta a dire le sue “reali” intenzioni. La ragazza ha infatti ammesso, sempre ai fini dello scherzo, di aver scambiato il pc del cantautore in cambio di un posto in televisione. Confessione che ha mandato Ermal Meta letteralmente su tutte le furie. E qui sono partite delle frecciatine a Barbara d’Urso e Alfonso Signorini e i loro programmi. (Continua a leggere dopo la foto)















“Mi davano una mano per fare qualcosa in tv”, ha detto Sabina. “E che ca*** vuoi fare tu in tv? Quali competenze hai tu per lavorare in tv?“, ha chiesto stupito Ermal Meta. “Mi ha detto (riferito al finto giornalista, ndr) che ci sono molte opportunità”, ha assicurato Sabina. (Continua a leggere dopo la foto)

























“Opportunità per fare cosa? Per andare a fare l’ospitata a Domenica Live?”, ha replicato Ermal Meta assai infastidito. Prima frecciatina, dunque, a Barbara d’Urso: l’artista non è mai stato ospite del salotto della conduttrice napoletana. E a quanto pare non gradisce particolarmente il suo programma domenicale… (Continua a leggere dopo la foto)



“Una partecipazione al Grande Fratello, la prossima edizione…”, ha aggiunto Sabina. “Mi sta venendo da vomitare! È un modo per fare cosa? Per farti prendere per il c**o? Se ti sei stancata di lavorare questo è un problema… Vuoi fare un po’ di soldi? Te li do io i soldi”.

Ti potrebbe anche interessare: “Ancora positiva”. Simona Ventura, il racconto del suo Covid: ecco come sta