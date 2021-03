“Ecco, adesso lo dico”. Elisabetta Gregoraci ‘smaschera’ Stefania Orlando, la sparata durante la diretta

Divertente diretta Instagram tra le due ex concorrenti del Grande Fratello Vip, Stefania Orlando ed Elisabetta Gregoraci, alle quali si è poi aggiunto anche Francesco Oppini. Tanti i ricordi e i racconti risalenti all’avventura condivisa durante il reality show condotto da Alfonso Signorini che ha chiuso i battenti il 1 marzo 2021 decretando la vittoria di Tommaso Zorzi, vincitore dell’ultimo scontro contro l’ex velino di Striscia la Notizia Pierpaolo Pretelli.

Nella chiacchierata virtuale, Stefania Orlando Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini hanno trattato vari argomenti, tra questi anche i commenti alle performance di Francesco Oppini e Tommaso Zorzi, rispettivamente ospiti di Tiki Taka e L'Isola dei Famosi, in cui Tommaso veste i panni dell'opinionista insieme a Iva Zanicchi e all'amica Elettra Lamborghini.















Durante la diretta il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini ha tirato in ballo Flavio Briatore, ex marito della showgirl calabrese e imprenditore dei grande successo: "Elisabetta ma perché non mi chiama?", ha chiesto Oppini. "Ti senti solo? Se vuoi stasera ti faccio chiamare", ha risposto la Gregoraci. A quel punto è intervenuta anche Stefania Orlando, che rivolgendosi a EliGreg ha detto: "A questo punto, scusa, fai chiamare anche me da Flavio".

Tantissimi i commenti alla diretta, tra elogi e critiche, e non è mancata una sorta di frecciatina fatta da Elisabetta Gregoraci all'ex inquilina della casa Stefania Orlando.

















"Tu mi hai fatto arrabbiare una volta. – ha detto la Gregoraci durante la diretta – Ecco, adesso lo dico in diretta. Perché passa un aereo per me, che sono stati tanto carini, e tu: "Ma che aereo astruso. Ma perché non glieli mandate su Instagram?". Ma come, Stefi? Tu sei amica mia. Ma puoi dire sta roba? Cioè, ma no! Ma dico, invece di essere felice per me che arrivava l'aereo".









Dopo la frecciatina Stefania Orlando si è giustificata con Elisabetta Gregoraci: "Tu sai che su queste cose sono incontinente. Quando mi eccito lo dico. Sempre volendoti bene. Però, così, io lo dico, ma anche con me stessa", ha detto l'ex inquilina della casa, arrivata a quarta dopo aver perso il televoto con l'amico Tommaso Zorzi.

