“Amici e UeD sospesi”. Lo stop deciso da Mediaset: il motivo e quando tornano in onda

Stop a Uomini e Donne e Amici di Maria De Filippi. Tornati in televisione all’inizio della scorsa stagione, i due programmi di punta della Fascino, la società di produzione di Maria De Filippi, continuano a ottenere grande successo di pubblico. Nell’ultima edizione Uomini e Donne, come sempre in onda su Canale 5 alle ore 14.45, ha visto degli importanti cambiamenti. Prima di tutto lo studio completamente rinnovato a norma di sicurezza per la situazione sanitaria Covid-19, in secondo luogo (non meno importante) per il format.

Infatti, a dispetto delle stagioni precedenti del programma condotto da Maria de Filippi trono classico e over sono stati accorpati. I telespettatori del dating show hanno apprezzato questa contaminazione e i numeri continuano a dare soddisfazioni a Maria De Filippi e alla sua Fascino. Negli ultimi tempi, infatti, il trono over è diventato un appuntamento seguitissimo dai telespettatori e grazie all'accorpamento tra tronisti e troniste, dame e cavalieri Uomini e Donne è sempre un successo in fatto di ascolti.















Cambiamenti anche per Amici di Maria De Filippi, che dallo scorso anno, oltre alle lezioni nella scuola, manda in onda la vita degli allievi all'interno della casetta. Il serale della ventesima edizione di Amici sbarcherà su Canale 5 in prima serata a partire da sabato 20 marzo. Alla guida, come sempre, Maria De Filippi che non ha, tuttavia, ancora spiegato il funzionamento e il meccanismo della nuova fase.

















Quest'anno il direttore artistico delle nuove puntate di Amici non sarà, infatti, Giuliano Peparini, ma Stephane Jarny, coreografo internazionale che in passato a collaborato con artisti molto famosi. Dopo la notizia della chiusura dell'edizione spagnola di Uomini e Donne (Mujeres y Hombres y Viceversa) trasmesso dalla principale TV iberica di Mediaset, Telecinco, per ascolti bassi, in Italia gli affezionati dei programmi di Maria De Filippo dovranno fare a meno di Uomini e Donne e Amici per una intera giornata.









Giovedì 18 marzo 2021 è stata istituita la giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus e visto che le puntate dei programmi di Maria De Filippi sono state già registrate, quindi è impossibile inserire un ricordo per le vittime della pandemia, Mediaset ha deciso di stoppare la messa in onda. I programmi torneranno in onda venerdì 19 marzo.

