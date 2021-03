“Lo sai che cosa sei?”. Isola dei Famosi, è già guerra tra Tommaso Zorzi e ‘quel’ naufrago. Situazione incandescente

Parte l’Isola dei famosi e con essa le prime liti e le prime incomprensioni. Per Ilary Blasi è stato un ottimo debutto al timone del reality: gli ascolti la premiano con una media di 3.602.000 spettatori, pari al 21.66% di share. E sui social le cose vanno ancora meglio con un enorme successo. La puntata si è aperta in modo insolito ovvero con Ilary Blasi che omaggia l’ex conduttrice del reality, Alessia Marcuzzi. Dopo aver presentato gli opinionisti della trasmissione, ovvero Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi, la conduttrice ha voluto salutare Alessia Marcuzzi, che come tutti sappiamo, è stata al timone del programma per diversi anni.

"Un bacio e un abbraccio ad Alessia Marcuzzi, sicuramente ci starà guardando da casa. Questa è la nuova Isola dei famosi. Finalmente ce l'abbiamo fatta. Ma soprattutto bentrovato pubblico di Canale5. Io sono davvero emozionata, felice, ma anche onorata di entrare nelle vostre case e tenervi compagnia per le prossime venti puntate", ha detto Ilary Blasi.















Poi è arrivato il momento delle nomination e di conseguenza dei primi scontri, come quello tra Tommaso Zorzi, l'opinionista molto apprezzato di questa edizione insieme a Iva Zanicchi, e Akash Kumar. Nella sua clip di presentazione, infatti, il modello si è definito il dio Zeus delle passerelle e ha spiegato di aver sfilato per gli stilisti più importanti. Il video del modello, però, ha fatto storcere il naso a Zorzi.

















L'influencer milanese vincitore del Grande Fratello Vip ha notato che Akash ha parlato in terza persona per tutto il video. "A me le persone che si danno della terza persona si rendono un po' subito antipatiche", ha spiegato e poi ha accusato il modello di avere "un ego smisurato". E ancora: "Io sono egocentrico, ma lui è completamente assorbito in se stesso".









E questo è stato solo l’antipasto perché durante le nomination tra i due c’è stato un faccia a faccia. Akash Kumar ha nominato Drusilla Gucci, ma la sua scelta ha spiazzato tutti perché il naufrago aveva parlato della Gucci come della sua donna ideale. Dalle spiegazioni del modello si è capito che la nomination è arrivata perché dopo avere conosciuto Drusilla ha cambiato idea. Tommaso Zorzi tuttavia ha voluto saperne di più e quindi ha chiesto al concorrente se avesse nominato la Gucci solo dopo avere ricevuto un due di picche. E non solo. Gli ha chiesto anche chi sarà la sua prossima “vittima”. Ma il naufrago non ha apprezzato l’intervento e gli ha risposto: “Stai sereno, il programma è appena partito”.

