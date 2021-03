“Perché non c’era? Cosa è successo?”. Isola dei Famosi, l’assenza di un naufrago si è fatta notare. E scoppia il caso

Dopo tanta attesa è iniziata l’Isola dei famosi, il reality dei naufraghi condotto da Ilary Blasi. Lunedì 15 marzo la prima puntata in cui sono stati presentati i concorrenti: si sono lanciati dall’elicottero e a nuoto hanno raggiunto la spiaggia che li ospiterà in questa edizione. Il gruppo è stato diviso in “Buriňos” e “Rafinados”: due mondi diversi e due fazioni opposte, entrambe sottoposte, senza sconti, alle dure regole dell’Isola.

Altro elemento di novità è Parasite Island: "l'esperimento nell'esperimento", una sfida nella sfida. I suoi abitanti saranno Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo. Fanno parte del cast Akash, Awed, Angela Melillo, Beppe Braida, Brando Giorgi, Daniela Martani, Drusilla Gucci Ludolf, Elisa Isoardi, Visconte Ferdinando Guglielmotti, Francesca Lodo, Gilles Rocca, Paul Gascoigne, Roberto Ciufoli, Vera Gemma e Miryea Stabile.















I telespettatori più attenti si sono accorti di una assenza: quella di Valentina Persia, che fino a poche ore prima del via era data come una delle concorrenti. E anche sul suo profilo Instagram aveva dichiarato che sarebbe sbarcata sull'isola. Invece, nulla di tutto questo. I fan hanno atteso la fine della trasmissione, ma non c'è stata traccia di Valentina Persia.

















Sui social in molti si sono chiesti il motivo dell'assenza. Su Twitter e Instagram sono comparse molte domande da parte degli utenti volte a capire per quale ragione la donna non fosse presente. Inoltre se si osserva il profilo della Persia c'è un post in cui lo staff della protagonista ha annunciato il suo sbarco sull'isola previsto per la data 15 marzo. Insomma Ilary Blasi non l'ha annunciata tra i concorrenti. Pertanto tra le ipotesi che si rincorrono nelle ultime ore è plausibile che Valentina Persia possa essere risultata positiva ad uno degli ultimi tamponi di controllo.









E quindi starebbe in isolamento cautelativo nell’attesa che si negativizzi. Un episodio parzialmente analogo accadde anche ad Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip. Ed entrò nella casa durante la puntata successiva. In molti si stanno preoccupando per Valentina Persia e temono che possa essere successo qualcosa di importante che l’ha costretta a disertare lo sbarco all’Isola dei famosi. I più ottimisti, invece, ritengono che l’inizio della sua avventura sia stato semplicemente posticipato a giovedì prossimo. Sui profili social del reality non c’è menzione dell’assenza della Persia. Non resta che attendere la prossima puntata di giovedì 18 marzo per capire cosa succederà.

