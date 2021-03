Secondo l’articolo 21 della Costituzione italiana “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”. La seconda parte del suddetto articolo riguarda la stampa. Ma il concetto è chiaro. O almeno dovrebbe esserlo. E invece, evidentemente, per qualcuno la legge non vale, o almeno, vale poco a sentire quello che ‘la gente dice di determinate persone’.

Tra i personaggi balzati agli onori della cronaca negli ultimi tempi c'è sicuramente Daniela Martani. Dapprima hostess dell'Alitalia, Daniela, che è nata a Roma il 18 maggio 1973, è diventata famosa per la sua partecipazione al Grande Fratello 9. La 38enne ha scritto poi un libro dal titolo "Antinfluencer: contro i nuovi persuasori del nulla". Ma, soprattutto, è stata attaccata, critica, denigrata per aver espresso alcune sue opinioni su vegani, mascherine e vaccini.















Non si tratta semplicemente di qualche 'hater', ma di una vera e propria ondata di polemiche che hanno travolto, si fa per dire, Daniela Martani. In particolare da quando si è saputo che la 'pasionaria dell'Alitalia', soprannome guadagnato sul campo per le sue battaglie contro ingiustizie e licenziamenti paventati dalla compagnia, avrebbe partecipato all'Isola dei Famosi 2021. E lunedì 15 marzo la Martani ha fatto il suo ingresso ufficiale nel reality targato Mediaset e condotto da Ilary Blasi.

















La presenza di Daniela Martani in un programma di così gran successo non poteva passare inosservata. E così il pensiero è tornato a quello che ha 'combinato' la vip recentemente. A maggio scorso era stata multata dalla polizia municipale per aver portato in giro il cane. Daniela non aveva reagito proprio bene e aveva apertamente parlato di abuso di potere e violazione della libertà personale.









Poi la fresca partecipante all’Isola dei Famosi 2021 aveva bloccato una nave, lo scorso agosto, rifiutandosi di indossare la mascherina. Per non parlare delle sue opinioni, decisamente contrarie, su cure chemioterapiche e radioterapiche. Oltre ad essere considerata una “no Vax”, ma sulla questione restano dei dubbi, Daniela Martani è anche una convinta vegana.

E, proprio su questa scelta di vita della vip si è espressa anche l’opinionista del reality, ovvero Iva Zanicchi. Quest’ultima, infatti, ha dichiarato che vorrà vedere cosa succederà quando Daniela, per le prove a cui sarà sottoposta sull’isola, crollerà: continuerà a mangiare solo noci di cocco oppure cederà al ‘fascino’ di una bella bistecca, o meglio, di un buon pesce appena pescato?

