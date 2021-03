L’Isola dei famosi 2021 ha preso il via. Altro reality per Mediaset dopo la chiusura dell’edizione più lunga di sempre del Grande Fratello Vip. La prima puntata è stata lunedì 15 marzo e i naufraghi sono sbarcato in Honduras. Del cast fanno parte Akash, Awed, Angela Melillo, Beppe Braida, Brando Giorgi, Daniela Martani, Drusilla Gucci Ludolf, Elisa Isoardi, Visconte Ferdinando Guglielmotti, Francesca Lodo, Gilles Rocca, Paul Gascoigne, Roberto Ciufoli, Vera Gemma, Valentina Persia e Miryea Stabile.

Il gruppo dei naufraghi è stato diviso in “Buriňos” e “Rafinados”: due mondi diversi e due fazioni opposte, entrambe sottoposte, senza sconti, alle dure regole dell’Isola. Altro elemento di novità è Parasite Island: “l’esperimento nell’esperimento”, una sfida nella sfida. I suoi abitanti saranno Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo. (Continua dopo la foto)















Durante la puntata sono stati presentati i concorrenti e in studio erano presenti amici e parenti per sostenerli. In molti si sono soffermati sul fidanzato di Vera Gemma, la figlia del grande attore Giuliano Gemma. Si chiama Jeda, 22 anni, figlio di padre arabo e mamma italiana, manager di musica trap di 28 anni più giovane rispetto alla compagna. I telespettatori sono rimasti colpiti dalla giovane età del ragazzo, legato da nove mesi a Vera Gemma. (Continua dopo la foto)

















Pare che la differenza di età non sia un problema. Di lui, prima di partire dalla volta dell’Honduras, Vera Gemma ha detto: “Ha una mentalità molto più aperta di molti uomini italiani, è curioso, ha voglia di imparare e conoscere. È intraprendente”. Il loro rapporto sarebbe rapidamente diventato importante tanto che è stato lui a essere chiamato per sostenere Vera dallo studio dell’Isola. Inoltre anche il figlio di Vera, Maximus (che la donna ha avuto dall’ex compagno musicista Henry Harris) adorerebbe il nuovo compagno della madre. (Continua dopo la foto)









Jeda non sembra essere abituato al mondo della tv, ma ha voluto essere presente durante la prima puntata del reality per sostenere Vera Gemma. In una occasione ha storto il naso di fronte ad una frase della compagna che ha ammesso apertamente e ad alta voce un interesse di un certo tipo nei confronti di Akash Kumar. “Un giro lo farei”, ha detto Vera Gemma commentando la prestanza fisica del modello. Parole che hanno lasciato perplesso Jeda, inquadrato proprio durante i complimenti ad Akash. Subito dopo, però, Vera ha puntualizzato di essere felicemente fidanzata.

