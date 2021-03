Nelle ore scorse Stefania Orlando era stata protagonista dell’ennesimo battibecco con Samantha De Grenet. Colpa di alcuni dissapori e tensioni nate tra le pareti della casa più spiata d’Italia non ancora seppelliti del tutto. Tutti ricorderanno quando Stefania Orlando aveva mosso delle accuse dirette all’inquilina De Grenet.

Samantha, nel dettaglio, era stata accusata di sputare sentenze a raffica, motivo che l'avrebbe condotta in nomination. Ma la vicenda era andata ben oltre quando tra le due. Parole pesanti, come "psicopatica", che la Orlando non aveva mandato giù. Parole tirata fuori pochi giorni fa nel salotto di Live – Non è la d'Urso con Samantha che aveva raccontato la sua verità: "Io non mi sono mai permessa di dire a Stefania Orlando 'ti uccido', assolutamente no", aveva precisato. Una versione dei fatti che non aveva trovato d'accordo Stefani che aveva risposto a tono.















"Basterebbe non negare l'evidenza e chiedere scusa" aveva scritto su Twitter. Una polemica destinata a durare allo stesso modo di quella in cui è finito il marito della Orlando, il musicista Simone Gianlorenzi che sempre su Twitter si era lasciato andare a un commento infelice sulla situazione della pandemia in Brasile, scrivendo: "Oh dal Brasile arrivano solo cattive notizie", con una chiaro riferimento a Dayane Mello.

















Messaggio che è stato recepiti dai fan della modella brasiliana che non sono rimasti in silenzio. "Ma come si fa ad ironizzare su un argomento così delicato. Il suo odio verso Dayane è smisurato", "Simone tu le scuse le dovresti fare i primis a Dayane per le cose che le hai detto nei sei mesi del GF Vip. Lei nell'ultima cena ha chiesto scusa a Stefania e dal giorno non ha più parlato di lei. Piuttosto sei grande, dai l'esempio alle ragazzine fanatiche e cerca di placarle".











Un fiume di polemiche che ha costretto Simone a chiudere il suo profilo twitter. Oltre a quelle dei fan di Dayane, Simone è stato preso di mira anche da Deianira Marzano che tramite il proprio profilo Instagram ha specificato di aver sentito l’audio in cui lo stesso ha detto che arrivano solo cattive notizie dal Brasile. “Se mio marito invece di andare a lavoro alla Asl o in qualsiasi altro posto perdesse tempo così sui social lo lascerei”, ha detto.

