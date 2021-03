“Manco l’italiano parlo!”. Isola dei famosi, Ilary in difficoltà con Paul Gascoigne. E chiede aiuto a Tommaso Zorzi

Finalmente si è aperta la prima puntata de L’Isola dei Famosi con la bellissima Ilary Blasi che ha presentato i Burinos e i Rafinados, gruppi di naufraghi che si sfideranno e tenteranno di portarsi a casa la vittoria. Durante il collegamento con Paul Gascoigne, Gilles Rocca, Vera Gemma e gli altri Ilary Blasi ha avuto delle difficoltà con il primo, per via del fatto che parla poco l’inglese. Nonostante questo Ilary Blasi si è buttata: “Aspetta, mi dicono di parlare in inglese, ma io ragazzi manco parlo l’italiano! Al massimo Tommaso lo sa. Sarà la mia Olga Fernando”.

La bella e brava Ilary Blasi (una vera boccata d'aria fresca dopo l'egemonia del GF Vip) ha aperto la puntata con un saluto carissimo alla collega Alessia Marcuzzi: "Voglio salutare chi mi ha preceduto alla conduzione dell'isola e che sicuramente ci starà guardando: Alessia Marcuzzi". E se da una parte Ilary Blasi ha tentato di parlare inglese con Paul Gascoigne, dall'altra non solo ha saluto Alessia Marcuzzi, ma poco prima di entrare in scena, proprio nel dietro le quinte dell'Isola dei Famosi, si è sentito il suo emozionato "Vado?".















È iniziata davvero col botto l'attesissima nuova edizione de L'Isola dei Famosi che ha aperto i battenti su Canale 5 il 15 marzo 2021. Per la prima volta al timone del noto surviving game c'è la conduttrice Ilary Blasi. Quest'ultima si è lasciata andare a una gaffe prima di aprire il collegamento con l'inviato Massimiliano Rosolino.

























La moglie di Francesco Totti nel presentare la Playa Palapa si è trovata in una situazione piuttosto imbarazzante, per aver pronunciato in modo sbagliato una parola: "Questa sera vi faccio entrare nella pat**a". Nel corso del primo debutto de L'Isola dei Famosi, la conduttrice Ilary Blasi non è riuscita a trattenere le risate dopo aver fatto una vera e propria gaffe.



La nota 39enne per errore ha chiamato “Patata” la “Palapa”, visto che prima di collegarsi con l’inviato Massimiliano Rosolino rivolgendosi ai telespettatori ha affermato: “Voglio mostrarvi il luogo più importante de L’Isola dei Famosi, il cuore pulsante dove si ritroveranno tutti questa sera”.

