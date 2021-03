“Adesso vi faccio entrare nella pat***”. Isola dei famosi, la gaffe di Ilary Blasi: “Ho rovinato tutto!”

È iniziata davvero col botto l’attesissima nuova edizione de L’Isola dei Famosi che ha aperto i battenti su Canale 5 il 15 marzo 2021. Per la prima volta al timone del noto surviving game c’è la conduttrice Ilary Blasi. Quest’ultima si è lasciata andare a una gaffe prima di aprire il collegamento con l’inviato Massimiliano Rosolino. La moglie di Francesco Totti nel presentare la Playa Palapa si è trovata in una situazione piuttosto imbarazzante, per aver pronunciato in modo sbagliato una parola: “Questa sera vi faccio entrare nella pat**a”.

Nel corso del primo debutto de L'Isola dei Famosi, la conduttrice Ilary Blasi non è riuscita a trattenere le risate dopo aver fatto una vera e propria gaffe. La nota 39enne per errore ha chiamato "Patata" la "Palapa", visto che prima di collegarsi con l'inviato Massimiliano Rosolino rivolgendosi ai telespettatori ha affermato: "Voglio mostrarvi il luogo più importante de L'Isola dei Famosi, il cuore pulsante dove si ritroveranno tutti questa sera".















E ancora: "Vi faccio entrare dentro la pat**a". La conduttrice tra le risate nello studio e non appena l'opinionista Iva Zanicchi le ha detto: "Non è la patata non ti sbagliare. Io ti amo Ilary", ha ironizzato: "Io ho rovinato tutto era un momento suggestivo". A questo punto nella Palapa si sono riuniti tutti i concorrenti di questa edizione de L'Isola dei Famosi, ovvero i due gruppi divisi in due categorie, quella dei Burinos e dei Rafinados.

























L'inviato Massimiliano Rosolino dopo aver appreso della gaffe fatta da Ilary Blasi si è lasciato andare alla testuale battuta: "Da fuori sembra una patata invece è una palapa". Successivamente la conduttrice che sempre questa sera trovandosi in difficoltà con un naufrago ha detto di non parlare nemmeno l'italiano ha continuato a essere ironica.







Poco dopo ha chiesto all’attivista vegana Daniela Martani: “Da quanto tempo non mangi un pesce? Qui lo vogliono sapere! “. L’ex hostess ha risposto: “Ma in che senso Ilary?”. Iniziamo alla grande!

