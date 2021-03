Nei giorni scorsi Rosalinda Cannavò è stata ascoltata in procura per essere ascoltata dai pm sul caso dello sceneggiatore Teodosio Losito la morte del è sopraggiunta il 9 gennaio del 2019, ma le dinamiche non sono mai state chiarite. Quello che è certo è che Teodosio Losito si è provocato la morte tramite suicidio, lasciando sconvolti familiari, amici e colleghi. I pm di Roma indagano per istigazione al suicidio.

Proprio l’attrice siciliana ha lambito il caso denominato dai media ‘Ares Gate’ nel corso del Grande Fratello Vip 5, parlandone con Massimiliano Morra. Entrambi “hanno fatto riferimento ad una presunta setta di cui entrambi avrebbero fatto parte e facendo riferimento anche al produttore scomparso”, spiega sempre l’Ansa. E Adua aveva così parlato“Tu hai visto cosa è successo? Noi infatti ci siamo rivisti a quell’evento, tu eri in disparte dietro. Io da quel momento sono scappata da loro, di nascosto. Io non ero lì quando è successa quella cosa. Quella cosa brutta l’ho scoperta il giorno dopo alle 7 del mattino. Lui mi mandò un messaggio”. Continua dopo la foto















E ancora: “ Io gli volevo bene e so che anche tu ne volevi a lui. Ho subito fatto il suo numero e purtroppo non mi rispondeva, ovviamente. Io se rimanevo facevo la sua fine. Tu non sai cosa ho passato! Ero veramente sola e avrei fatto quella fine lì. Lui è morto il 9 gennaio. il Natale prima mi accompagnò lui in aeroporto e mi abbracciò fortissimo e mi disse che aveva bisogno di calore umano, non me lo dimenticherò mai”. Continua dopo la foto

















E conclude “Con quella sua cosa che ha fatto lui ha liberato me, altrimenti non sarei stata qui. Tanto sappiamo chi è l’artefice di tutto questo schifo. Ma tanto poi il karma… siamo riusciti ad uscirne tutti fuori. Non ci meritavamo quello che è capitato. Forse però ci siamo fortificati dopo aver subito tutti quelle cose. Ci siamo liberati dal male. Eravamo infelici, tristi depressi, ma come facevamo a stare lì?”. Continua dopo la foto











Rosalinda Cannavò, con un paio di Stories Instagram ha dichiarato che sta affrontando un periodo non semplice e che al momento le manca la completa serenità. Per questo ha reso noto che sarà meno presente sulle piattaforme web, in attesa di recuperare la tranquillità. A corredo del messaggio ha ricordato che oggi è la giornata mondiale dei disturbi del comportamento alimentare, sensibilizzando sul tema. Continua dopo la foto

