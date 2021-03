Angela Melillo: età, altezza, peso, marito, figli e vita privata

Angela Melillo è una dei naufraghi dell’edizione 2021 dell’Isola dei famosi. La ballerina è pronta a sbarcare in Honduras insieme agli altri famosi per vivere una intensa avventura nel reality condotto da Ilary Blasi che ha come inviato Massimiliano Rosolino, mentre gli opinionisti sono Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi in studio, in collegamento da casa Elettra Lamborghini.

La sua carriera nel mondo dello spettacolo è iniziata tra il 1991 e il 1992 quando è entrata a far parte del programma Il TG delle vacanze, dove ha ballato in coppia con Gabriella Labate. Si è fatta conoscere dopo aver preso parte agli spettacoli del Bagaglino e prima come ballerina di fila in Creme caramel e Rose rosse e successivamente come primadonna in Tutte pazze per Silvio, Al Bagaglino, Marameo e Mi consenta. Dal 1994 al 1997 è stata una "spintarella" del programma Beato tra le donne condotto da Paolo Bonolis. Dal 1999 al 2001 ha affiancato Paolo Limiti nella conduzione di Alle due su Rai 1.















Angela Melillo ha preso parte anche a diverse fiction sia in Mediaset che in Rai: in particolare La casa delle beffe, Love Bugs, La palestra, Il maresciallo Rocca, Sottocasa e La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa. Poi nel 2004 ha fatto parte del cast di un altro reality su Rai2, La talpa. Tra il 2004 e il 2005 ha fatto parte del cast di Domenica In e nel 2016 ha recitato nella commedia teatrale Una fidanzata per papà con Sandra Milo.

















La showgirl ama pubblicare sui social diversi scatti che riguardano i suoi affetti e il suo lavoro. Di recente, in occasione della giornata per i diritti della donna, si è mostrata in una foto in cui è sdraiata su un letto con lo sguardo pensieroso.









Angela Melillo è nata a Roma il 20 giugno 1967 ed è una showgirl, attrice e ballerina italiana. Ha quasi 54 anni, è alta 170 cm e pesa circa 50 chili. Dopo aver terminato gli studi e aver conseguito il diploma, si è iscritta ad una scuola di danza. E da quel momento la sua carriera ha preso il volo. Nel 2008 Angela Melillo ha avuto una bambina che si chiama Mia dal matrimonio con il ristoratore Ezio Bastianelli, dal quale si è separata nel 2013. La Melillo ha un profilo Instagram seguito da oltre 42mila follower.

