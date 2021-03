“Tutta la famiglia è rattristata nell’apprendere quanto siano stati difficili gli ultimi anni per Harry e Meghan. Le problematiche sollevate, in particolare quella relativa al razzismo, sono molto preoccupanti. Sebbene qualche ricordo potrebbe variare, sarà tutto preso molto seriamente e affrontato dalla famiglia in privato. Harry, Meghan e Archie saranno sempre membri della famiglia molto amati”.

Con questo comunicato la Royal Family aveva risposto al polverone mediatico sollevato dall’intervista della coppia ai microfoni di Oprah Winfrey. Una vera bomba quella lanciata dall’ex coppia reale alla giornalista della CBS. Caldissimi i temi: dal royal wedding, alla prima gravidanza dell’attrice, passando peril rapporto con la cognata Kate Middleton e il principe William e le pesantissime accuse di razzismo alla famiglia reale. Le rivelazioni della coppia hanno fatto tremare Buckingham Palace. Continua dopo la foto















Nell’intervista Harry e Meghan hanno fatto molto di più di quanto si attendesse la Casa reale, svelando i suoi pensieri al suicidio, incinta di cinque mesi, e i “rapporti del principe con il padre che a un certo punto divennero insostenibili tanto che Carlo smise di rispondergli”. A fare scalpore le accuse di razzismo lanciate dall’ex attrice alla famiglia reale: “I reali temevano del colore della pelle di Archie. Ci sono state conversazioni su quanto potesse essere scura la sua pelle alla nascita. Continua dopo la foto

















Ci sono state più conversazioni su questo argomento. Loro ne hanno parlato con Harry. Se posso farti i nomi di chi ha detto queste cose? Credo che la cosa li danneggerebbe troppo”, ha raccontato nell’intervista rilasciata a Oprah. Ora la storia si arricchisce di un nuovo particolare a parlare è la sorellastra di Meghan, Samanta Markle. Continua dopo la foto











La sorellastra di Meghan Markle, intervistata da “TMZ”, ha espresso la sua opinione sulla vicenda dei Duchi di Sussex contro la Royal Family. L’unica soluzione, a suo parere, è rivolgersi a uno specialista perché la sorella soffrirebbe di narcisismo patologico e dovrebbe lavorare sulla sua disonestà. “Bisogna che Meghan inizi a chiedere scusa a tutti i membri della Corona per il danno che ha arrecato”. Disonestà e manipolazione, queste sembrano le accuse di Samantha verso la sorella. Inoltre ritiene che anche Harry presto o tardi si renderà conto delle menzogne della moglie: “Tutto questo è stato orchestrato ai danni di Harry. Eppure non ha 12 anni, ha fatto il militare, se ne renderà conto. Come potrebbe sentirsi a suo agio in una situazione del genere? Il loro matrimonio finirà nel divorzio”.

Ti potrebbe interessare: Meghan Markle e Harry, la frase razzista su Archie? Spuntano i nomi ‘reali’, un vero terremoto per la royal family