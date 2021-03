Un autentico terremoto. E uno scontro ‘al vertice’ che rischia di lasciare parecchi feriti sul campo. Feriti gravi. Quanto sta avvenendo a Mediaset, secondo le ultime indiscrezioni lanciate da Dagospia, non si vedeva da tempo. Dopo l’ultimo caso che ha coinvolto Barbara D’Urso con le dichiarazioni rilasciate dall’attore Pietro Delle Piane, compagno di Antonella Elia, si è alzata forte la voce della regina della tv italiana.

Maria De Filippi non avrebbe affatto gradito, per usare un eufemismo, quello che è successo a “Live – Non è la D’Urso” domenica 14 marzo. Delle Piane ha gettato ombre sull’autenticità di “Temptation Island”, reality a cui ha partecipato nel 2020. L’attore ha parlato apertamente di “copione” e, alla fine della trasmissione, Barbara D’Urso ha preso le distanze: “Prima Pietro Delle Piane ha affermato di aver recitato un ruolo a Tempation Island. Se ne assumerà le responsabilità, noi ne prendiamo ovviamente le distanze perché nessuno deve interpretare un ruolo nel programma… Perché non è copionato…” (Continua a leggere dopo la foto)















Il problema, anzi, i problemi, sono due. Primo sembra che ci sia un accordo per cui Barbara D’Urso non possa nominare le trasmissioni della collega, ovvero di Maria De Filippi, nei suoi programmi. Inoltre Maria De Filippi ha il contratto in scadenza a giugno e a questo punto la voglia di rinnovare sarebbe ai minimi storici. E la Fascino Pgt, che fa capo a Maria De Filippi, ha denunciato Pietro Delle Piane. (Continua a leggere dopo la foto)

















Secondo il portale di Roberto D’Agostino questa sarebbe solo l’ennesima goccia che sta facendo definitivamente traboccare il vaso. Maria De Filippi al momento produce, e in molti casi conduce, diversi programmi. E tutti, chettelodicoaffare, di gran successo: C’è Posta per Te, Tu si que vales, Uomini e Donne, Amici e Temptation Island. Non è la prima volta che tra Maria e Barbarella scocca qualche scintilla… (Continua a leggere dopo la foto)









Sempre secondo Dagospia, e non solo, ci sarebbe un vero e proprio ‘patto di non belligeranza’ che consiste, come detto, nel divieto per Barbara D’Urso di trattare ospiti e contenuti dei programmi targati Maria De Filippi. Patto violato quanto il fidanzato di Antonella Elia ha ‘sparato a zero’ su Temptation Island.

Oltre alla denuncia la moglie di Maurizio Costanzo ha anche inviato un comunicato di fuoco alla collega: “per l’ennesima volta tutto questo all’interno di programmi Mediaset con per altro tardive precisazioni arrivate solo dopo aver appreso dell’imminente denuncia”. E nel frattempo Barbara resta in silenzio, mentre Pietro Delle Piane cerca di spiegare che le sue parole sono state mal interpretate. Troppo tardi?

“Una denuncia”. Dopo la bomba su Temptation Island guai per Pietro Delle Piane. E ne hanno anche per Barbara D’Urso