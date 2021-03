Il Visconte sta per sbarcare all’Isola dei famosi. Si tratta di Ferdinando Guglielmotti, uno dei naufraghi del reality condotto da Ilary Blasi. Per lui è la prima vera esperienza nel mondo della tv. È un imprenditore dai molteplici interessi, grande amante della vita mondana, vive in un castello in cui ha rivelato di aver fatto costruire una piccola torre che per lui è il rifugio quando vuole “ricaricare le pile”.

Ferdinando Guglielmotti è un visconte, ha ereditato il titolo nobiliare dalla famiglia di appartenenza, è infatti discendente diretto di Fra Alberto Guglielmotti, uno dei più noti teologi e storici italiani dell’800. Discendente diretto di colui che scrisse la grande e dettagliata storia della Marina pontificia e il Vocabolario marino e militare 1889. Dopo gli studi in Giurisprudenza, diventa avvocato, ma la sua carriera legale dura poco per dedicarsi all’azienda di famiglia: il nonno ha fondato il caseificio Mamma Maremma e nel 2014 ha vinto il premio Roma come migliore ricotta della regione Lazio. (Continua dopo la foto)















Il Visconte Ferdinando Guglielmotti vive in un castello insieme a sua mamma e spesso organizza feste a tema, party esclusivi come quello organizzato per i suoi cinquanta anni a tema Eyes Wide Shut con la presenza di ospiti provenienti dai salotti più importanti d’Italia. È un grande amante della vita mondana e in molti lo conoscono come il “Re di Capalbio”. (Continua dopo la foto)

















Tra le sue passioni c’è anche quella per l’arte e per la cultura. Ferdinando Guglielmotti è stato per cinque anni è stato presidente dell’Associazione Teatrale Comuni del Lazio e ha prodotto molteplici spettacoli teatrali. Le note del jazz sono spesso presenti nella sua vita tanto che è il presidente del Festival JazzUp che si svolge a Viterbo. Insieme al padre è anche proprietario di cavalli da corsa. L’Isola dei famosi è la sua prima vera esperienza televisiva e vanta l’amicizia di Barbara D’Urso. (Continua dopo la foto)









Ferdinando Guglielmotti ha 55 anni e per ciò che riguarda la sua vita sentimentale, ha detto di non essersi mai sposato, mai convissuto e di non aver mai avuto figli. A chi oggi gli chiede se sia alla ricerca dell’anima gemella, il Visconte risponde: “Spero di trovare l’amore ogni sera, a ogni festa o a ogni cena in cui vado”. Insomma ci tiene particolarmente alla sua vita da scapolo e al momento non c’è spazio né per una compagna, né per una fidanzata ufficiale.

