Daniela Martani deve la sua notorietà al Grande Fratello 9, il reality show di Canale 5 all’epoca condotto da Alessia Marcuzzi, affiancata per la seconda volta da Alfonso Signorini nel ruolo di opinionista, e vinto da Ferdi Berisa. Dopo l’esperienza al Grande Fratello Daniela Martani ha iniziato a lavorare in radio e in televisione come opinionista di Mattino 5, Pomeriggio 5 e Domenica Live.

Prima del reality show di Canale 5, Daniela Martani è stata hostess de l’Alitalia e sicuramente in tanti la ricordano con il cappio al collo contro le ingiustizie e i licenziamenti che molti anni fa erano stati paventati dalla compagnia e proprio per la sua battaglia era stata soprannominata la “pasionaria di Alitalia”. Dopo il Grande Fratello ha posato per il fotografo Bruno Oliviero: degli scatti “senza veli” per una causa a cui teneva molto, quella animalista. (Continua a leggere dopo la foto)















Da tempo, infatti, l’ex gieffina è infatti diventata vegana e in una recente intervista ha letteralmente perso le staffe parlando della caccia e dei cacciatori ricordando che “milioni di italiani sono contrari alla caccia, quasi un milione di animali viene massacrato ogni anno, ogni anno muoiono tra le venti e le trenta persone per la caccia. È incredibile”.

Daniela Martani ha lavorato per Radio Kiss Kiss ma nel 2020 “ha deciso di non rinnovare la collaborazione con la ex ‘pasionaria’ dell’Alitalia“. La motivazione è stata presa a causa di alcune dichiarazioni che hanno fatto gran scalpore, riguardanti le posizioni sulla questione Covid. L’ex hostess aveva detto: “i vegani hanno meno possibilità di essere contagiati” in quanto “il sistema immunitario di un vegano è molto più elevato rispetto a chi mangia carne”. (Continua a leggere dopo la foto)

















Posizione che aveva ribadito parlando anche del no alle mascherine e ai vaccini. “Dovete svegliarvi, perché quello che sta succedendo è gravissimo. Stanno parlando di positivi quando sono persone che non hanno alcun sintomo, sono sane. Vi stanno impaurendo con lo spauracchio del numero dei positivi, ma essere positivi non significa assolutamente nulla. Nelle terapie intensive non c’è più nessuno, quindi devono spaventarci col numero di positivi”, aveva detto Daniela Martani durante il primo lockdown. “Se non ci libereremo presto da questa dittatura diventeremo prigionieri, degli automi”. (Continua a leggere dopo la foto)









Nel 2020 Daniela Martani entra nel cast dell’Isola dei famosi. “La mia più grade paura è la convivenza. Sono selettiva e dovrò mettere alla prova le mie capacità di adattamento”, ha detto poco prima della partenza per l’Honduras. È nata a Roma il 18 maggio 1973, è alta 171 centimetri e pesa circa 55 chili.

