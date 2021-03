Isola dei Famosi, svelata la concorrente che prenderà il posto dell’ex Miss Italia Carolina Stramare. Quest’ultima, come ricorderete, ha dovuto abbandonare prima ancora di mettere piede sull’isola, per motivi personali. Lunedì 15 marzo prenderà il via il reality condotto da Ilary Blasi e che vede la partecipazione del nuotatore Massimiliano Rosolino nei panni di inviato speciale e di Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi come opinionisti. Fermata dal Covid, invece, l’altra opinionista Elettra Lamborghini che, comunque, sarà in collegamento da casa.

A questo punto non c’è più tempo da perdere, le lancette dell’orologio si muovono inesorabilmente verso la prima puntata della quindicesima edizione del fortunato programma iniziato nel lontano 19 settembre del 2003 su Rai2. Nel gioco, di cui Mediaset ha acquistato i diritti sei anni fa, personaggi famosi, provvisti di un kit di sopravvivenza, devono vedersela con la forza bruta della natura. E, ogni anno, se ne vedono di tutti i colori. (Continua a leggere dopo la foto)















Nell’Isola dei Famosi 2021 non vedremo, però, la bellissima Carolina Stramare. “Nelle ultime ore – aveva annunciato lo scorso 3 marzo la stessa ex miss Italia – si sono presentati dei problemi di salute familiari che preferisco tutelare e tenere sotto controllo. Credo che la scelta migliore sia non partire e restare a casa perché prima di tutto c’è la mia salute e quella dei miei cari. So che ci saranno sicuramente altre occasioni e so che comprenderete”. (Continua a leggere dopo la foto)

















I fan del reality possono tuttavia dormire sonni tranquilli, perché al suo posto la produzione ha scelto un’altra vip che è balzata agli onori della cronaca tv negli ultimi tempi. Stiamo parlando di Miriyea Stabile, cioè la vincitrice dell’ultima edizione de “La pupa e il secchione e viceversa” . Con un comunicato stampa lo ha reso noto, proprio nelle ultime ore, la stessa Mediaset. Ecco dunque che il cast de L’Isola dei Famosi 2021 è finalmente al completo. (Continua a leggere dopo la foto)









Quest’anno i concorrenti saranno divisi in due gruppi , ma saranno sulla stessa isola: da un lato i sanguigni e veraci ‘Buriños’ dall’altro gli chic e signorili ‘Rafinados’. Ma le novità non finiscono qui. Poco lontano, a Parasite Island, vivranno Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo che tenteranno il tutto per tutto pur di rubare il posto agli altri naufraghi. A supportare i due ci sarà Marco Maddaloni. Al vincitore il premio di 100mila euro in gettori d’oro. Mica male…

Isola dei Famosi 2021, Elettra Lamborghini positiva al Covid: la decisione della produzione