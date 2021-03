A poche ore dal via della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, che lo vedrà tra i protagonisti, Tommaso Zorzi spara a bomba sul blogger. Una convocazione, quella di Ilary Blasi, arriva all’improvviso. Il suo nome associato al reality era saltato fuori già quando era al GF Vip. Poi, una volta uscito, se in un primo momento l’influencer aveva declinato la proposta di sedere sulla poltrona di opinionista a L’Isola dei Famosi un imprevisto dell’ultimo momento ha fatto riaprire la trattativa.

“Fisicamente ho bisogno di fermarmi”, aveva spiegato Zorzi a Chi. Ma la notizia di Elettra Lamborghini, che avrebbe dovuto affiancare Iva Zanicchi nello studio dell’Isola, positiva al coronavirus ha inaspettatamente stravolto i piani per il reality condotto da Ilary a pochissimi giorni dalla partenza. Dunque il programma ha riaperto le trattative con Tommaso Zorzi per convincerlo a ripensarci e a prendere il suo posto e questa volta il vincitore del GF Vip avrebbe ceduto. Continua dopo la foto















Lo ha confermato lo stesso Tommaso con un tweet immediatamente rimosso e rimpiazzato da un altro: “Io boomer che spoilero e poi cancello. Comunque presto vi comunico una novità”. Ma ormai la frittata è fatta. Ora non resta da capire se si tratti di una sostituzione temporanea, fino a quando Elettra Lamborghini si trova in isolamento, o se la presenza di Zorzi possa durare per l’edizione intera, ma quel che è certo è che le due parti hanno trovato un accordo. Continua dopo la foto

















Tommaso Zorzi che poche ora fa a messo a tacere il blogger Gian Maria Sainato, un blogger che spesso è stato ospite nei programmi di Barbara d’Urso. Tutti è iniziato il 20 settembre scorso quando Sainato ha accusato Zorzi di avergli fatto outing durante il programma in onda su MTV. La risposta non si è fatta attendere. Tommaso Zorzi sui social ha scritto un post generico: “Ma quel tipo strano che si gira i salotti televisivi per parlare male di me è consapevole che mi deve una cena?” e poi l’ha attaccato apertamente. Continua dopo la foto











“Quando dici minc…te ma ho gli screenshot, mo me so rotto er ca***” L’opinionista della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, insieme ad Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, al via lunedì 15 marzo 2021 in prima serata su Canale 5, ha pubblicato anche alcuni messaggi. Lo scorso 12 ottobre Tommaso aveva scritto: “Congratulazioni per il coming out”, e Gianmaria aveva risposto con delle emoji.

