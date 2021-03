Continua il tentativo da parte di Giulia Salemi di trovare un punto d’accordo con Tommaso Zorzi. Come ormai tutti saprete i due influencer hanno partecipato al Grande Fratello Vip quinta edizione. Ma si conoscevano già da prima e, evidentemente, il loro incontro aveva lasciato alcune ruggini. Tanto che in molti si aspettavano un chiarimento all’interno della casa più spiata d’Italia.

Chiarimento che non c'è stato. Anzi, Tommaso e Giulia, appena usciti dal reality condotto da Alfonso Signorini, hanno avuto un altro momento di 'confronto', anche se sarebbe più indicato dire di 'mancato confronto'. Come raccontato dall'esperto di gossip Santo Pirrotta a Ogni Mattina, nel backstage di Verissimo la modella italo-persiana e il vincitore del GF Vip si sono ritrovati faccia a faccia e le cose non sono andate proprio alla grande. Almeno per Giulia.















"Giulia – ha spiegato il giornalista a Ogni mattina – ha tentato di salutare Zorzi e lui si è girato dall'altra parte ed è scappato come un gatto in tangenziale, non ne vuole proprio sapere. Sono ai ferri corti, anzi cortissimi. Neanche un saluto, zero". Oggi, dopo le discussioni e la mancata riappacificazione dentro la Casa, il rapporto tra Giulia Salemi e Tommaso Zorzi è cambiato nuovamente.

















In questo momento è Giulia Salemi a tessere le lodi di Tommaso Zorzi e a cercare in ogni modo di avvicinarsi, nuovamente, a lui. La Salemi è arrivata a dichiarare che secondo lei Tommy può diventare un 'input', cioè uno stimolo e fonte di ispirazione, per le nuove generazioni che si avvicinino al mondo della tv. Per Giulia, insomma, la vittoria al reality non è arrivata per caso. Riconosce nel, possiamo dirlo, ex amico, un vero e proprio punto di riferimento nel panorama della televisione italiana.









Giudizi professionali a parte, però, è chiaro a tutti come Giulia stia cercando in ogni modo di rientrare tra le grazie di Tommaso Zorzi. Senza peraltro riuscirci. Ma la vera questione, forse, è un’altra. Secondo voi l’ex gieffina riuscirà nel suo intento oppure si rassegnerà e magari cambierà strategia? Fino ad ora accettare senza colpo ferire ogni parola e gesto di Tommy non ha pagato. Che sia arrivata l’ora di tirar fuori le unghie?

