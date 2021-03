É unanimemente considerata una delle attrici più affascinanti e prorompenti del cinema italiano. Sabrina Ferilli è riuscita a conquistare tutti, critica e pubblico. Ma, di certo, non solo per la sua bellezza. Chi ha avuto la fortuna di vederla dal vivo al teatro potrà confermare che, oltre ad un fisico mozzafiato, ancora oggi, Sabrina ha anche un gran talento e una grandissima passione per la recitazione.

E pensare che quando tentò di entrare nel Centro sperimentale di cinematografia trovò le porte sbarrate. Nonostante questo piccolo ‘fallimento’ la 56enne romana non si è mai abbattuta e, con tenacia e con quel suo sorriso contagioso, è riuscita a sfondare. Il successo è arrivato nel 1994 grazie al film “La bella vita” di Paolo Virzì e da lì in poi il suo nome ha iniziato a rimbalzare dappertutto, tv, programmi, altre pellicole e, come detto, teatro. Sabato 13 marzo Sabrina Ferilli è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ma non ha parlato, solo, della sua carriera… (Continua a leggere dopo la foto)















Da mercoledì 24 marzo Sabrina Ferilli torna su Canale 5 con la fiction “Svegliati amore mio”. Nel salotto di Silvia Toffanin l’attrice si è raccontata: “Ho sempre avuto un modo di vedere la vita abbastanza ponderato – le sue parole – Nella vita non ho mai fatto ca**atelle, ho puntato a costruirmi. Sono figlia di umiliazioni, di bocciature. In casa, quando tornavo da alcune sconfitte mio padre mi diceva ‘l’hai scelto tu, non ti lamentare. Sennò cambi strada’”. (Continua a leggere dopo la foto)

















Tra gli argomenti trattati a Verissimo c’è anche il caso di Bibbiano, la brutta storia che risale all’estate del 2019 e che Sabrina Ferilli ha portato in tv con “L’amore strappato”: “Adesso i bambini sono tornati a casa. Ti ho lasciato due anni fa che mi commuovevo su questa cosa – ha confessato Sabrina a Silvia Toffanin – e mi ricommuovo. Io non ho figli, ma non avendo figli non ho conflitti di interesse nel portare avanti queste battaglie sociali”. (Continua a leggere dopo la foto)









L’amatissima attrice romana, che tra l’altro non ama i social ed è grande tifosa della Roma, ha inoltre dedicato un pensiero anche ad una sua carissima amica. Anche lei donna che ha saputo raggiungere i gradini più alti del palcoscenico televisivo italiano, ovvero Maria De Filippi. “È un’amica diabolica – ha scherzato Sabrina Ferilli – che studia le cose peggiori da farmi a Tu si que vales. Io non so niente per fortuna, sennò non acconsentirei a nulla”.

