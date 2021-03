Dopo l’esperienza a Sanremo in tandem con Emma Marrone, Alessandra Amoroso è tornata a casa nel salotto di “C’è Posta per Te” accolta da Maria De Filippi che, tanti anni fa, lanciò la carriera della cantante. “Ammazza Alessandra quanta strada! Tanto orgoglio, davvero”. “Grazie!” risponde la cantante italiana che ha venduto più dischi negli ultimi 10 anni, e che, appena entrata nello studio ha già gli occhi lucidi.

D'altra parte uno dei 'segreti' del suo successo è senza dubbio il suo essere spontanea, autentica, quasi incapace di nascondere quello che il cuore le sussurra. Ma Alessandra Amoroso è anche una guerriera: "Ho lottato per quello che faccio. E mi rende molto felice". Alessandra Amoroso, ascolta emozionata la storia di Valentina e Stefania, sorelle di Ilaria. Quando la cantante si è presentata non è riuscita a trattenere le lacrime e con la sua ironia ha cercato di sdrammatizzare: "Sono riuscita a tranquillizzarti? Ce l'ho fatta un po'? No, non ce l'ho fatta". Valentina, Stefania e Ilaria sono orfane, il papà è morto nell'agosto del 2017 e la mamma ha deciso "di raggiungere il suo 50%" nel novembre del 2018.















Quanto avvenuto nella vita delle tre sorelle non lascia indifferente Alessandra Amoroso. Quando la mamma si è ammalata ha tentato di lottare, ma allo stesso tempo ha detto alle figlie di non preoccuparsi perché se non ce l'avesse fatta avrebbe raggiunto la sua metà. Le tre sorelle, quindi, si sono ritrovate sole e Ilaria ha assunto il ruolo di 'genitore'.

















Per questo ha deciso di partecipare alla trasmissione per dire a Valentina e Stefania che mamma e papà mancano tanto anche a lei. Nonostante non riesca mai a dirlo loro nella routine di tutti i giorni. Ma ad accendere la fantasia dei fan di Alessandra Amoroso, oltre alla sua sensibilità è stato il suo outfit da capogiro. Un total look che fa parte della collezione Pre-Fall 2020 di Etro.











Il look scelto per l’occasione serale è composto da un top in seta dalla fantasia floreale sui toni del rosa su fondo nero. Il capo accollato ha un inserto trasparente sul décolleté, spalline strutturate e maniche morbide e costa 925 euro. Al top la cantante abbina una gonna mini coordinata, con la stessa stampa della blusa ma impreziosita da profili in pizzo nero da 2145 euro. Cinturone in pelle black, con borchie metalliche da 590 euro e sandali da 740 euro.

