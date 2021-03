Maria De Filippi, si scopre dopo l’ultima puntata di C’è Posta per Te. La notizia rimbalza già ovunque

Maria De Filippi, l’ultimo appuntamento di C’è Posta per Te riscuote un successo senza pari. Pronta alla messa in onda del Serale di Amici, Maria De Filippi non poteva che salutare il suo affezionato pubblico di C’è Posta per te in modo migliore. Tanti ospiti e tante storie italiane come sempre segnate dall’emozione. Il sabato sera premia ancora lei come reginetta del piccolo schermo.

Chiude i battenti il people show che ha dato appuntamento al pubblico nel 2022. Ma prima di pensare alla nuova edizione, soffermiamoci sugli ascolti tv registrati per l’ultimo appuntamento su Canale 5. Il sabato 13 marzo i telespettatori non hanno potuto che premiare ancora una volta Queen Mary che ha totalizzato ben 6.518.000 telespettatori pari al 31% di share. (Continua a leggere dopo la foto).















Un saluto a norma anticovid, che non ha visto tutto lo staff della produzione al centro dello studio ma che ha lasciato intuire la viva emozione di ringraziare i più fedeli sostenitori dello spettacolo. Una chiusura con il botto visti anche gli ospiti in studio, da Belen Rodriguez a Luciana Littizzetto insieme a Veronica Peparini, Andreas Muller e Gemma Galgani e Alessandra Amoroso. (Continua a leggere dopo la foto).

















Ma anche su Rai1 la messa in onda di Captain Phillips – Attacco In Mare Aperto ha comunque saputo tener testa a un colosso della tv, totalizzando un traguardo niente male con i suoi 3.137.000 spettatori pari al 13,1% di share. Mentre su Rai2 F.B.I è stato seguito da 1.406.000 spettatori (5,2%), Blue Bloods da 1.372.000 spettatori (5,2%) e Instinct da 962.000 spettatori (4,2%). Su Italia 1 Pets – Vita da Animali ha ottenuto 1.064.000 spettatori (4,1%). (Continua a leggere dopo le foto).









E in classifica non può che rientrare anche Francesca Fialdini che su Rai3 propone il suo Fame d’Amore raccogliendo 857.000 spettatori e uno share del 3,8%, attenti alla delicatezza degli argomenti trattati. E sempre dal sito di Davide Maggio la classifica vede su Rete 4 Lo chiamavano Bulldozer che ha conquistato 1.055.000 spettatori con il 4,4% di share mentre su La7 Eden – Missione Pianeta ha registrato 628.000 spettatori e il 2.8%. Per finire, su Tv8 Harry & Meghan – L’esclusiva intervista di Oprah con 397.000 spettatori, 1.5% e sul Nove Ostaggi – Attacco allo Scuolabus 306.000 spettatori e 1.2% di share.

“Ma è impazzito?”. L’Eredità, per Flavio Insinna una situazione mai vissuta. Il concorrente lascia tutti a bocca aperta