“Ho deciso io”. Maria De Filippi, il gesto che nessuno si aspettava. È la prima volta che accade ad Amici

Maria De Filippi, non è mai successo prima di adesso. Pochi giorni al via dell’appuntamento tanto atteso dai fan di Amici. Una settimana esatta per la messa in onda del Serale del talent show, ma Mary Queen non abbandona il suo pubblico pomeridiano. La puntata del 13 marzo è decisiva non solo perchè ultima per quanto riguarda la fascia oraria, ma anche per le sorprese.

La classe ha ricevuto il tanto atteso responso, i nome degli allievi ammessi al serale della scuola più famosa d'Italia. Ma nel corso della puntata il gesto della padrona di casa Maria De Filippi non è di certo passato inosservato. Spiazza tutti riferendosi in particolar modo a una ballerina del programma, ovvero Giulia Stabile. La conduttrice ha chiamato l'allieva al centro dello studio.















Il motivo della scelta? Detto fatto, Giulia ha avuto modo di concedersi al pubblico in un'esibizione in più e tutto questo senza averlo preventivato. Un modo per dimostrare la bravura dell'allieva e l'autenticità di un programma che non risparmia di certo i colpi di scena. Merito della padrona di casa che per sua stessa ammissione ha dichiarato davanti a tutti: "Oggi ho deciso io".

















E finora non era mai accaduto che Maria si esponesse così tanto, prova del fatto che il successo del programma vada riferito anche alla genuinità di una padrona di casa di tutto rispetto. Aspetto, questo, che non può passare inosservato neanche agli occhi degli allievi che possono sicuramente contare della stima da parte dei professori che credono in loro, ma anche della conduttrice.









E con il suo gesto Maria De Filippi non ha fatto che confermare la grande sintonia che va creando con le classi di Amici, dove ogni allievo ha la concreta sensazione di essere accolto da una grande famiglia. E il talent di Maria De Filippi andrà a prendere il posto di un altro colosso del piccolo schermo, C’è posta per te, per ben 9 puntate. Secondo le anticipazioni rivelate da 361 Magazine, la conduttrice ha fortemente voluto Stefano De Martino tra i giudici del programma.

