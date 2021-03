Beppe Braida è un comico italiano e sbarca all’Isola dei famosi: è uno dei naufraghi dell’edizione 2021 del reality condotto da Ilary Blasi con Massimiliano Rosolino nel ruolo di inviato e Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi come opinionisti. Ci sarà anche Elettra Lamborghini in collegamento a causa della sua positività al Covid. Dal 1989 si dedica al mondo del cabaret e della recitazione e solo tre anni dopo vince il primo premio al Festival Nazionale del Cabaret.

Si fa notare la prima volta partecipando al Festival di Sanscemo insieme al suo gruppo, i Bagatto, con la canzone Prof. Ilatico. Ma è grazie alla partecipazione a Zelig che Beppe Braida diventa un volto noto per i telespettatori. Di esibisce con le parodie dei vari conduttori dei TG dando vita al tormentone di quegli anni "Attentato! Si tratta di attentato!".















Nel 2007 Beppe Braida approda alla conduzione di Colorado Revolution insieme alla collega Rossella Brescia. Per l'edizione del 2008, inoltre, viene invitato come ospite fisso al programma di Maurizio Costanzo, "Buona Domenica". Sempre nel 2008 ha condotto il concorso di bellezza Miss Muretto. Arriva in Rai nel 2009 e guida il programma "Tutti pazzi per la tele" insieme ad Antonella Clerici.

















Nel 2011 fa parte del cast di "Saturday night live in Milano", la copia italiana del famosissimo programma comico made in NBC. L'ultima apparizione televisiva di Beppe Braida risale al 2014, quando il comico è stato ospite di una serata di Colorado. Da allora ha infatti deciso di dedicarsi unicamente al teatro e a girare l'Italia con i suoi spettacoli comici da tutto esaurito. E adesso la partecipazione come naufrago all'Isola dei famosi. Su Instagram Braida ha detto poco prima della sua partenza: "Tra poco inizia questa avventura. Me la sto facendo addosso ma sono anche determinato a restare il più possibile".









Beppe Braida ha due tatuaggi noti: uno, piuttosto vistoso, sull’avambraccio sinistro e uno sul braccio destro. Si sa davvero poco sulla sua vita privata perché è stato sempre molto riservato. Pare che il comico sia single e che non abbia figli. Beppe Braida è nato a Torino sotto il segno dello Scorpione, il 22 novembre 1963, è alto 168 cm per un peso di 70 kg. Il suo profilo Instagram è seguito da 17,1mila followers.

