Andrea Zelletta ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Casa Chi, dove ha parlato anche della diffida che la sua fidanzata, Natalia Paragoni, ha fatto al GF Vip quando sono esplose le voci di un suo presunto tradimento in vacanza, a Capri. Il quinto classificato al reality di Alfonso Signorini ha spiegato che “in quel momento Natalia aveva bisogno di protezione e di me, si è sentita attaccata senza pietà da persone che non conoscevano la verità.

Lei ha sofferto molto. È stata una mossa strana e difficile diffidare il Grande Fratello, ma alla fine alla lunga è stata una mossa giusta”. Non solo. Il modello pugliese ha anche parlato di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, che si sono innamorati nella Casa e che ora vivono la loro storia lontano dalle telecamere. (Continua a leggere dopo la foto)















Zelletta ha detto a Casa Chi di credere nell’amore dei due ex coinquilini, ma ha anche dimostrato di avere qualche dubbio sul loro futuro fuori dal GF Vip: “Se credo alla relazione di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi? Guarda, ti dico la verità, e sì. Sono uno dei pochi che sin dall’inizio ha sostenuto questa nuova coppia. Poi però ti dico che la verità la potrà dire solamente il tempo che ci farà sapere se il loro è amore, oppure soltanto un flirt o una passione nata all’interno della Casa del Grande Fratello Vip”. (Continua a leggere dopo la foto)

















“Io sono stato uno dei pochi che inizialmente non ha mai attaccato, anzi ha sostenuto il fatto che Pierpaolo fosse preso – ha continuato Zelletta – Quindi penso che sia tutto vero, ma vediamo, tempo al tempo. Sai, la realtà è diversa dalla casa del GF Vip. Fuori dal programma è totalmente diverso. Dentro essendo isolato dai propri affetti e dalle persone che ami tu perdi la vita reale ed hai bisogno di affetto, coccole ed attenzioni e non bisogna confondere queste attenzioni con l’amore vero”. (Continua a leggere dopo foto e post)









E pensare che nel periodo di natale stannavamo Zelletta quando in realtà non era per niente sincero nei confronti dei nostri.

I consigli veri dal profondo del cuore venivano solo da Marione Ermito #PRELEMI pic.twitter.com/XE8lpuTbuF — Cohen (@Cohen60210686) March 12, 2021

Ultimo tweet su Zelletta. Non è quello che ha detto ma COME. Il tono di sufficienza e distacco, quando lui ha vissuto TUTTO. Sa quanto abbiano sofferto e lottato. Ha saputo le loro confidenze e cose più intime. Un amico non fa così, soprattutto pubblicamente. #prelemi — Alice 🎈 (@dobrevsunicorns) March 12, 2021



In conclusione Zelletta dice di aver visto i ‘Prelemi’ “molto presi e complici, ma dovranno confrontarsi con la vita reale adesso. Pierpaolo vive a Roma ed ha un figlio e quindi ha delle grosse responsabilità, chi vivrà vedrà”. Ma come riporta il sito Biccy, diversi fan di Giulia e Pierpaolo hanno criticato le dichiarazioni di Andrea. E se qualcuno si è limitato a sottolineare come un amico non si comporti così, altri lo hanno attaccato più pesantemente come si legge nei post.

