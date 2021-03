“Il grande difetto di quest’ultima edizione”. GF Vip, il massacro di Antonella Elia. Viene fuori solo ora

Antonella Elia torna a parlare del Grande Fratello Vip. Il reality è terminato un paio di settimane fa: ha vinto Tommaso Zorzi, l’influencer milanese ha battuto in finale Pierpaolo Pretelli. L’ex valletta di Mike Bongiorno si è ritagliata il suo spazio nel ruolo di opinionista. Non sono mancate le sue battute taglienti, i suoi interventi mai scontati. Ha anche litigato con Samantha De Grenet e in quell’occasione si è superato il limite con una serie di accuse che sono sembrate eccessive.

La Elia ha rilasciato un’intervista a Tele Più si è detta consapevole dei toni forti che spesso ha utilizzato nel corso della trasmissione di Alfonso Signorini. Parlando della sua schiettezza e dei suoi modi non sempre garbati, ha detto: “Gli autori mi chiamavano opinionista d’assalto” e nonostante tutti si è detta soddisfatta di come ha svolto il ruolo di opinionista. La showgirl, tra l’altro, si è anche sbilanciata su preferenze e diffidenze sui concorrenti del reality. (Continua dopo la foto)















Per quanto riguarda Tommaso Zorzi, Antonella Elia ha rivelato di aver sempre pensato che il vincitore potesse essere lui. Ed ha anche spiegato che tra i concorrenti che l’hanno più affascinata ci sono Dayane Mello, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Ma ha anche rivelato di non avere alcun rimpianto. Anzi, ha spiegato che alcune dinamiche del gioco l’hanno infastidita molto: “Il difetto più grande di quest’edizione è che tutti volevano far pace ad ogni costo con inquilini che magari detestavano”. (Continua dopo la foto)

















Le sono piaciuti di meno Rosalinda Cannavò e l’ex Uomini e Donne Andrea Zelletta. Ha parlato, inoltre, della possibilità di tornare come opinionista della prossima edizione del GF Vip. La Elia ritiene di aver fatto un buon lavoro e ribadisce di sentirsi pronta nel caso in cui Alfonso Signorini dovesse richiamarla: “Mi piacciono le sfide. Un percorso così lungo mi ha fatto bene. Mi ha fatto maturare e comprendere meglio il mestiere dell’opinionista. Professionalmente è stato un dono”. (Continua dopo la foto)









Negli ultimi giorni Antonella Elia aveva anche parlato della sua storia con Pietro Delle Piane dicendo di non sentirsi pronta a perdonarlo del tutto rivelando a Barbara D’Urso che anche se non sono fidanzati: “È il mio amante”. Lui, però, non demorde e continua a corteggiarla. Pietro Delle Piane ha spiegato al settimanale Nuovo che avverte da parte di Antonella lo stesso trasporto e sentimento che sente lui. Ha capito che molto probabilmente la Elia lo ha definito nel salotto di Barbara d’Urso un “tr****mico” solo per vendetta dopo tutto quello che ha passato a Temptation Island. Si tratta di una serie di errori di cui è pentito e per questo motivo ha voluto fare una promessa solenne: “Le prometto che farò il bravo”.

“A letto insieme per 15 giorni”. Veronica Pivetti, la rivelazione in diretta. Poi il colpo di scena: arriva ‘lui’