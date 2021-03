“A letto insieme per 15 giorni”. Veronica Pivetti, la rivelazione in diretta. Poi il colpo di scena: arriva ‘lui’

Veronica Pivetti, la reazione a telecamere accese. È accaduto nel salotto di Serena Rossi, Canzone Segreta, in onda su Rai1. Una sorpresa inaspettata davanti alla quale Veronica Pivetti non ha potuto trattenere le lacrime. Tanta emozione e poi le parole commosse della Pivetti che hanno colpito il cuore di tutti i fan, che non hanno potuto che commentare sui social il grande momento televisivo.

Nel salotto di Serena Rossi non può che succedere di tutto e infatti fin da quando Veronica Pivetti si è seduta sulla poltroncina bianca dello studio di Canzone Segreta non ha potuto nascondere la trepidazione dell’attesa: “Io sono emotiva e non ho vergogna di dirlo, l’emotività non è una cosa cattiva. Non si deve temere l’emozione”. E la sorpresa è indubbiamente ben riuscita. (Continua a leggere dopo la foto).















Inaspettatamente l’attrice si è ritrovata davanti l’amico e collega toscano Paolo Conticini, ma anche una delle migliori amiche di Veronica Pivetti oltre a essere la sua fotografa ufficiale. Un momento televisivo dal forte carico emotivo per la Pivetti che, durante la canzone interpretata da Conticini, ovvero il brano “Uno su mille” di Gianni Morandi, non ha potuto trattenere le lacrime. (Continua a leggere dopo la foto).

















Ed è stato lo stesso attore toscano a spiegare il motivo che l’ha spinto a scegliere quella precisa canzone per l’amica e collega: “Credo sia molto affine a tutto ciò che fa. In questo mestiere si cade tante volte, ci si rialza e dobbiamo contare ognuno su noi stessi, quindi credo sia proprio il testo giusto per Veronica”. Poi le parole commosse della Pivetti e poco dopo la cascata di commenti dei fan. (Continua a leggere dopo le foto).









“Lui è un fratello per me. Devi sapere Serena che noi siamo stati a letto 15 giorni insieme dalla mattina alla sera”. E il riferimento all’attrice riconduce al grande successo riscosso dalla fiction Rai Provaci ancora prof che Veronica Pivetti e Paolo Conticini hanno girato insieme. Dall’affiatamento sul set all’apprezzamento del pubblico è stato un attimo. Infatti poco dopo il momento commovente, sui social i fan non potevano che esprimere la loro stima: “Ma quanto sono belli Paolo e Veronica, vi prego fate ritornare la prof abbiamo bisogno di loro due sullo schermo”.

