Serena Rossi può sorridere. La bella notizia per lei è arrivata poco fa: la conduttrice è al settimo cielo

Canzone Segreta ha fatto il suo debutto in prima serata su Rai1. Al timone c’è Serena Rossi che, dopo il successo della fiction Mina Settembre, ci riprova in prima serata a conquistare il cuore dei telespettatori. Serena Rossi sulla sua nuova trasmissione ha anticipato: “In ogni puntata ospiterò sette personaggi famosi, del mondo dello spettacolo, dello sport o del giornalismo. E ognuno di loro riceverà una sorpresa legata ad un brano che per lui è speciale”

Anche Serena Rossi ha la sua canzone del cuore come ha ammesso in un’intervista a TvMia: “Ciascuno di noi ha una canzone, o diverse canzoni, che quando ascolta gli fanno battere il cuore: nello show racconterò anche le mie. Anch’io ho una canzone che mi commuove, la scopriremo insieme”. (Continua dopo la foto)















E il pubblico ha mostrato di apprezzare lo sforzo di Serena Rossi. Infatti dal punto di vista degli ascolti Canzone Segreta ha vinto incontrando il gradimento del pubblico. Come rivelano gli ascolti tv e auditel di ieri la prima puntata ha racconto 4.168.000 telespettatori pari al 19,4% di share. Più critico il popolo del web concorde nel pensare che Canzone Segreta ricordi Il Senso della Vita di Paolo Bonolis. Similitudini si sono riscontrate anche con i programmi Ti Sento di Pierluigi Diaco e le memorabili carrambate di Raffaella Carrà. (Continua dopo la foto)

















Mediaset ha puntato su Ciao Darwin con Paolo Bonolis. Le repliche del programma hanno provato a tener testa alla Rai: sono stati 2.594.000 spettatori pari al 13.4% di share a seguire Chic Vs Choc. Un programma, questo, capace di dimostrare sempre una certa freschezza, non annoiare mai i telespettatori e fonte sicura di bacino di ascolti inesauribile. (Continua dopo la foto)









Per quanto riguarda il resto della programmazione di venerdì 12 marzo, The Good Doctor 4 (Rai 2) è stato visto da 1.380.000 spettatori (5% di share), The Resident 2 905.000 spettatori e 4.2% di share. Bene Quarto Grado che ha fatto meglio de Le Iene su Italia 1. Il programma di Davide Parenti ha ottenuto 1.335.000 spettatori, 7,2% di share. Nuzzi su Rete 4, invece, è stato seguito da 1.549.000 spettatori e il 7,8% di share. Su La7, Propaganda Live ha conquistato 1.086.000 spettatori con uno share del 5,8%. Sul Nove Fratelli di Crozza ha registrato 1.346.000 spettatori e il 5,1%.

