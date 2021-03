“Scusate, non ce la faccio”. Incredibile, Franca Leosini mai vista così: lacrime in diretta a Canzone Segreta

Franca Leosini è stata tra le protagoniste della prima puntata di Canzone Segreta, condotta Serena Rossi su Rai1. La giornalista è una giornalista molto conosciuta, nota per essere una integerrima indagatrice, che si addentra nell’oscurità dei più insidiosi casi di cronaca nera. Il suo “Storie Maledette” è particolarmente apprezzato dal pubblico che segue con grande trasporto le interviste della Leosini.

Serena Rossi ha fatto sedere la giornalista sulla poltrona bianca e lei si è fatta avvolgere dal buio dello studio ignara di quello che le stava per accadere. All’improvviso una voce irrompe sul palco e rompe il silenzio. È quella di sua figlia Ilaria, che le chiede quale sia la canzone francese che canticchiava sempre sua nonna e, senza poter immaginare che di lì a poco l’avrebbe ascoltata, la giornalista risponde “Que reste-t-il de nos amours?”. (Continua dopo la foto)















Parte la musica e sullo schermo si susseguono le immagini della giovinezza e dell’infanzia di Franca Leosini che guarda estasiata Riccardo Cocciante giunto sul palco per cantare. La performance è davvero toccante e la Leosini non riesce a trattenersi, facendosi trasportare dalla musica e iniziando a cantare alcuni versi. La canzone segreta della giornalista viene rivelata da uno dei suoi più cari amici, Massimo, presente anche lui nella sorpresa, che racconta di una serata durante la quale vide la Leosini sognante ascoltare proprio questa canzone di Charles Trenet. (Continua dopo la foto)

















Il momento è particolarmente coinvolgente e l’emozione si impossessa del volto di Franca Leosini: “Sono commossa, sono anche stupita, come avete fatto? Grazie, grazie davvero, vorrei abbracciarvi. La canzone che fa parte della mia infanzia, mia madre era fissata con questa canzone, che non ha tempo, non ha canzone. Lo dico per chi ci segue, che io non sapevo nulla. Neanche mia figlia mi ha detto niente. Vi ringrazio”. (Continua dopo la foto)









Anche Serena Rossi si è commossa più volte durante la puntata. Lo ha fatto anche quando è stato il turno della canzone segreta di Luca Argentero. “Ho accettato l’invito perché ci sei tu”, si complimenta subito Argentero con la Rossi, allentando la tensione palpabile della prima serata. E quando l’attore parla della figlia Nina Speranza, avuta da poco da Cristina, la presentatrice e padrone di casa crolla letteralmente: “Quando si parla di bimbi mi commuovo un sacco. Questa sera è un disastro!”.

