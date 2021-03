“Solo gli stupidi…”. Isola dei famosi, Ilary Blasi a bomba su Daniela Martani. È successo dopo la polemica no-vax

Ilary Blasi rompe il silenzio. A distanza di pochi giorni dal via della nuova edizione dell’Isola dei Famosi che vedrà la moglie di Francesco Totti alla guida del timone, continuano a circolare ancora voci sul tanto dibattuto ‘caso’ Daniela Martani. Ma nel frattempo il pubblico italiano resta in strepitante attesa rivedere nuovamente Ilary risplendere sul piccolo schermo.

Per Ilary quella del 2021 sarà l’edizione del reality che la vedrà per la prima volta a capo della conduzione fino al momento in mano a Alessia Marcuzzi. Ed è proprio sulle pagine de Il Corriere della Sera che la showgirl e conduttrice ha deciso di rompere il silenzio, dedicando ai lettori alcune dichiarazioni alla luce della scelta della produzione e non solo. Anche sul ‘caso’ Martani. (Continua a leggere dopo la foto).















Procediamo con ordine e partiamo dal principio. Come affermato con una punta di ironia dalla nuova conduttrice del programma, in lei nessuna intenzione di ‘rubare’ il posto a nessuno. La scelta di non condurre il Grande Fratello, inoltre, è stata anch’essa frutto di una consapevolezza. E nonostante la notorietà raggiunta e il feedback decisamente positivo da parte del pubblico italiano, Ilary scherzando afferma di non essersi mai ‘montata la testa’. (Continua a leggere dopo la foto).

















“Mai perdere le origini, io rimango burina, diciamo che il successo mi ha raffinato un pochino”, ha affermato ironicamente Ilary. E la quindicesima edizione dell’Isola vedrà schiarate due categorie ovvero quella dei Burinos e quella dei Rafinados. Quindici naufraghi, e non sedici in seguito al ritiro di Carolina Stramare per problemi famigliari, proveranno a contendersi il titolo di vincitore. E si arriva al ‘dunque’, ovvero al caso di Daniela Martani, hostess di Alitalia nonchè ex gieffina, no-vax convinta che si sarebbe professata anche contraria all’uso della mascherina. La padrona di casa non poteva che dire qualcosa a tal proposito.(Continua a leggere dopo la foto).









“Solo gli stupidi non cambiano idea, magari riusciamo a farle cambiare opinione”, queste le parole di Ilary, che si dice fiduciosa nel buon senso di tutti. E alla luce di uno start previsto per lune’ 15 marzo, lady Totti non può che immaginarsi così nei riguardi di 15 naufraghi privi di confort: “Quindi stro… sì, ma non troppo… Così almeno vorrei essere, ma poi è difficile, perché la mia natura viene sempre fuori”. Reduce già da una presa di coscienza: “Poi conduco io che non sono di primo pelo, ma nemmeno anziana. Sono l’anello di congiunzione tra tutte queste diverse generazioni”.

