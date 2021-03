Ciao Darwin è tornato il tv. Venerdì 12 marzo 2021, in prima serata, sono partiti i 5 appuntamenti di ‘Ciao Darwin – A grande richiesta’ in cui il pubblico di Canael 5 rivivrà le puntate più divertenti dello storico programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti e, ovviamente, le diverse Madre Natura che hanno conquistato i telespettatori.

In pratica sono state selezionate 5 puntate delle tante edizioni che si sono susseguite che hanno raccolto maggior successo e ad aprire le danze è stata una puntata dell’edizione numero 8, Chic contro Choc, e la bellissima Ema Kovac nei panni di Madre Natura. Ma che fine ha fatto la modella croata che molti ricorderanno anche in coppia con Dayane Mello a Pechino Express? (Continua a leggere dopo la foto)















Ecco, Pechino Express: l’adventure game di Raidue fu galeotto perché tra una prova è scoccata la scintilla tra Ema Kovac e un altro concorrente ben noto al pubblico del Grande Fratello. Stiamo parlando di Gennaro Lillio, che prima di partecipare alla trasmissione di Costantino della Gherardesca era conosciuto per la sua partecipazione al reality di Barbara d’Urso e il suo rapporto tormentato con Francesca De André. (Continua a leggere dopo la foto)

















E a un anno dal primo incontro a Pechino Express, procede a gonfie vele la relazione tra Ema Kovac e Gennaro Lillio. Madre Natura e il modello napoletano sono innamorati pazzi. Dopo aver nascosto la loro relazione per qualche mese, per conoscersi lontano dal clamore mediatico, i due sono diventati inseparabili. In questi giorni Gennaro è volato a Zagabria, in Croazia, città natale di Ema, per alcuni impegni di lavoro e lei lo ha accompagnato. (Continua a leggere dopo foto e post)









Di recente Gennaro ha rivelato ai suoi follower di aver cambiato casa per Ema: ha lasciato la sua amata Napoli per trasferirsi a Milano, dove vive la modella. Sempre su Instagram ha confidato che non è stato facile conquistarla. Per lui è stato un vero e proprio colpo di fulmine e dopo diversi tentativi è riuscito a fare breccia nel cuore della Kovac, che si è lasciata corteggiare a lungo prima di cedere al fascino e all’intraprendenza di Lillio.

