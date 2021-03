Il suo palmares vanta 4 medaglie olimpiche, 15 medaglie mondiali e 41 medaglie continentali. Massimiliano Rosolino è stato campione europeo, mondiale e olimpico nei 200 misti, primatista europeo nei 400sl in vasca lunga e nei 1500sl in vasca corta e grazie alle sue vittorie è uno dei più forti nuotatori italiani di tutti i tempi.

Esordisce in vasca a 16 anni, quando partecipa ai campionati europei e vince l’argento nello stile libero e l’oro nella staffetta. L’esordio olimpico è avvenuto nel 1996 ai Giochi di Atlanta. In quell’occasione ha nuotato in tre finali (200 m, 400 m e staffetta 4×200 m stile libero) e ottenuto tre sesti posti, quello della staffetta con Emanuele Idini, Emanuele Merisi e Piermaria Siciliano. Nel 2000 ai campionati del mondo ad Atene vince tre medaglie, argento nei 200 metri, bronzo nei 400 metri stile libero, bronzo nei 200 metri misti. (Continua a leggere dopo la foto)















Ai campionati europei di Helsinki conquista tre medaglie d’oro. Nello stesso anno, ai giochi olimpici di Sydney, Massimiliano Rosolino stabilisce il nuovo record europeo nei 200 metri misti. Nello stesso anno. In vasca da 25 metri ai campionati europei di Valencia di dicembre, ha vinto quattro medaglie d’oro su cinque finali disputate. Massimiliano Rosolino torna a vincere nel 2006 ai mondiali di Shanghai con la staffetta 4 X 200 metri. (Continua a leggere dopo la foto)

















Il primo posto è stato successivamente confermato ai campionati europei di Budapest. Le ultime vittorie della carriera del nuotatore italiano sono state registrate a Fiume nel dicembre del 2008. In totale Massimiliano Rosolino ha vinto 60 titoli in 26 competizioni, di cui 48 in dispute individuali e 12 in staffette. Massimiliano Rosolino è Cavaliere e Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana. (Continua a leggere dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Massimiliano Rosolino (@massimiliano_rosolino_official)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Massimiliano Rosolino (@massimiliano_rosolino_official)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Massimiliano Rosolino (@massimiliano_rosolino_official)

Nel 2006 ha partecipato a Ballando con le stelle di Milly Carlucci, e qui ha conosciuto la moglie Natalia Titova, ballerina professionista che faceva parte del cast. La coppia ha due figlie: Sofia Nicole e Vittoria Sidney, nate rispettivamente il 16 luglio 2011 ed il 19 gennaio 2013. Nel 2021 è l’inviato dell’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi. Massimiliano Edgar Rosolino è nato a Napoli l’11 luglio 1978, il padre Salvatore è un partenopeo doc, la mamma Carolyn è australiana di Sidney. È alto 192 centimetri e pesa 82 chili.

Natalia Titova, chi si rivede. Ecco che fine ha fatto la russa di Ballando