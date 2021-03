Giovedì 11 marzo è stata una di quelle giornate di Coppa come non se ne vedevano da anni. Milan e Roma hanno tenuto alta la bandiera delle italiane in Europa League con prestazioni più che positive contro Manchester Utd e Shakhktar Donetsk. Per chi non lo sapesse, mentre i rossoneri hanno strappato un pareggio fuori casa all’ultimo respiro, i ragazzi guidati da mister Fonseca hanno rifilato tre gol agli ucraini.

Ma a conquistare i telespettatori non sono stati solo i giocatori in campo con le loro gesta atletiche. Molti sono rimasti letteralmente rapiti da quello che hanno potuto osservare a bordo campo. Nessuna invasione, né, ovviamente, tifosi scalmanati. Le disposizioni anti-covid parlano chiaro e, almeno per ora e salvo rarissime e contingentate eccezioni, non si intravede la possibilità per gli appassionati di seguire i propri beniamini allo stadio. Qualcosa, però, anzi, qualcuna è riuscita a catturare l’attenzione di molti. (Continua a leggere dopo la foto)















Mentre in Italia a far furore, soprattutto tra i maschietti, è la biondissima e sensuale Diletta Leotta, gli ucraini non sono certo da meno. Da giovedì, anche qui in Italia, si sta facendo conoscere tale Olga Kalenchuk che, per qualcuno, altri non è che la versione ucraina della stessa Leotta. A ben guardare la somiglianza ci sta. E subito è scattata la sfida social: chi vince lo scudetto della presentatrice più bella tra le due? (Continua a leggere dopo la foto)

















La sfida è lanciata, ai telespettatori il verdetto. Sul profilo Instagram della presentatrice ucraina Olga Kalenchuk sono subito comparsi i ‘meme’, le immagini postate dagli utenti più svelti a proporre il domandone: “La giornalista che segue lo Shakhtar. Chi vince la sfida tra lei e Diletta?”. Dal punto di vista dei follower non c’è storia. Mentre Diletta Leotta vanta ben 7,8 milioni di seguaci, Olga risponde con ‘appena’, si fa per dire, 60mila fan che non vogliono perdersi neppure un post della meravigliosa conduttrice. (Continua a leggere dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ольга Каленчук (@olga_kalenchuk)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ольга Каленчук (@olga_kalenchuk)

Un dettaglio, però, è già evidente a tutti. Mentre Diletta Leotta non disdegna di farsi fotografare in abiti sexy ed eleganti, per Olga Kalenchuk lo stile è molto più ‘sportivo’. Oltre al classico outfit da telecronaca Olga sembra prediligere le tute e abiti diciamo meno ‘sofisticati’. Per quanto riguarda, invece, quello che c’è sotto i vestiti, beh, giudicate voi…

“Ora sì, è tutto chiaro”. Diletta Leotta e Can Yaman, anche lei esce allo scoperto: la foto ‘particolare’ toglie ogni dubbio