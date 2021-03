A Uomini e Donne scoppia il caso di Roberto De Silvestri. Il cavaliere catanese è entrato da poco nel parterre maschile del Trono Over di Uomini e Donne e già sembrava aver trovato la propria via sentimentale con Patrizia D’Elia. Il 43enne imprenditore è rimasto attratto dalla bellezza della dama, anch’essa novella del dating show. A Uomini e Donne Magazine Roberto ha avuto modo proprio di parlare di Patrizia e di questa frequentazione appena sbocciata: “Patrizia è una donna bellissima esteticamente, ma dentro lo è ancora di più di quanto lo sia fuori…per tante sfaccettature abbiamo vissute delle esperienze simili. Sono un uomo che ha bisogno di una compagna per la vita, non sono capace di stare solo a lungo”.

Tuttavia le cose non sono andate per il verso giusto e Roberto De Silvestri è stato smascherato in puntata. La sua situazione ha lasciato di stucco i presenti in studio. Maria De Filippi lo ha inizialmente lasciato dietro le quinte facendo sedere al centro dello studio solo Patrizia. La conduttrice manda in onda due filmati che ritraggono il cavaliere siciliano mentre invia un video messaggio a una donna che chiama 'amore' e a cui dice 'ti amo'. Nel primo è possibile vederlo nel camerino del programma e nell'altro si trova nella sua stanza d'albergo. Dopo di che, viene fatto ascoltare in studio un audio che Roberto ha inviato sempre a questa donna.















La dama sembra sconcertata e si dice contenta che la loro conoscenza sia subito finita. Gianni Sperti non crede ai suoi occhi: "Mi sembra incredibile". Roberto viene fatto entrare in studio, ma non sa cosa gli sta per accadere. Maria De Filippi spiega che a mandare video e audio alla redazione è stata proprio la donna che li aveva ricevuti. A questa persona, il cavaliere avrebbe fatto sapere di essere sotto contratto con il programma e che la sua "preda" era Patrizia. Maria specifica che che i partecipanti non hanno alcun contratto con la trasmissione. Pare che la signora in questione abbia deciso di chiudere la relazione e inviare le prove alla redazione.

















Mentre Roberto chiede che vengano interrotti i filmati, la signora chiama da casa sua e interviene in puntata: "Quello che riguarda la trasmissione è che tu dica 'ti amo' a un'altra donna nel camerino", dice Maria De Filippi quando Roberto inizia ad avere una discussione con la donna in questione. "Ma chi crede a un esemplare come te", afferma Gianni. Anche se il cavaliere tenta di giustificarsi, nessuno crede alle sue parole. Tutti sono convinti che abbia preso in giro il programma e Patrizia.









La donna in collegamento continua: “Vali meno di due centesimi”. Va anche detto che qualche settimana fa era arrivata una segnalazione da parte di una ragazza, che parlò dietro le quinte senza telecamere solo con Gianni. Roberto era stato beccato insieme a una donna di fronte a un bar di Catania. La sua reazione a questa segnalazione aveva generato ulteriori sospetti. Ed ecco che il cavaliere ora si ritrova a chiedere scusa al programma e a Patrizia. La dama gli fa notare che uno dei filmati era stato registrato nel camerino del programma e non accetta le sue scuse. E a Roberto non resta che abbandonare studio e trasmissione.

