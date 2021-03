“Conduttore positivo gira per gli studi senza mascherina”. Covid, la soffiata che fa tremare la Rai

L’Rt in Italia sale a 1.16, “l’epidemia” di coronavirus “è in espansione”. E’ il quadro delineato dal report del monitoraggio della cabina di regia Iss-ministero della Salute mentre il governo vara il nuovo decreto che stabilisce la zona rossa per tutto il Paese a Pasqua, dal 3 al 5 aprile.

Nel report, relativo al periodo 17 febbraio-2 marzo, si evidenzia che “l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,16 (con un intervallo tra 1,02-1,24), in aumento rispetto alla settimana precedente e sopra 1 in tutto il range”. E secondo i tecnici “un valore di Rt superiore a 1 indica che l’epidemia è in espansione, con il numero di casi in aumento”. Sale il tasso di occupazione in terapia intensiva, ma anche quello dei ricoverati. (Continua a leggere dopo la foto)















“Nella settimana dall’1 al 7 marzo si continua a osservare un’importante accelerazione nell’aumento dell’incidenza” dei casi di Covid-19 “a livello nazionale rispetto alla settimana precedente: 225,64 per 100mila abitanti (1-7 marzo), verso 194,87 per 100mila abitanti (22-28 febbraio)”, viene spiegato ancora. Salgono i positivi e anche nel mondo dello spettacolo sono tanti i personaggi che nelle ultime ore hanno confermato di essere risultati positivi al tampone Covid. (Continua a leggere dopo la foto)

















Ultimi in casa Rai Pino Strabioli e Gigi Marzullo. I due avevano lavorato insieme in una saletta della sede Rai di Viale Mazzini a stretto contatto tutta la scorsa settimana, collegandosi con il programma di Serena Bortone ”Oggi è un altro giorno ”per commentare i filmati di Sanremo 2021 e commentarli con gli ospiti in studio. (Continua a leggere dopo la foto)









Ora, proprio sui casi di positività in Rai, è intervenuto Dagosipia con una vera e propria bomba: “Suscita indignazione – si legge sul sito di Roberto D’Agostino – quel noto personaggio e conduttore che pur essendo risultato positivo è andato in giro senza avvertire nessuno e pure senza mascherina. Di chi si tratta? Ah, saperlo!”, ha concluso Dagospia nella sua flash news senza fornire nessun nome.

Patrizia De Blanck, imbarazzante imprevisto ad ‘Avanti un altro’. Paolo Bonolis non si trattiene