Paul Gascoigne: età, altezza, peso, moglie, figli e vita privata

Nel suo mondo lo chiamano tutti “Gazza”, il nomignolo che gli è stato affibbiato da ragazzino. È Paul Gascoigne, 53 anni, ex calciatore con un passato anche nella serie A italiana che tra poco farà il suo sbarco all’Isola dei famosi. Sarà uno dei concorrenti del reality show dei naufraghi condotto da Ilary Blasi. Ha deciso di rimettersi in gioco dopo aver fatto più volte su e giù sulle montagne russe della vita. E adesso è pronto per questa nuova avventura.

L’ex laziale vuole lasciare il segno sull’Isola e promette grande spettacolo: è pronto a lanciarsi dall’elicottero e a nuotare verso la spiaggia di Cayo Cochinos, in Honduras, dove lo aspettano gli altri naufraghi. “Siamo sicuri che il suo spirito sportivo sarà decisivo nel mantenere il gruppo coeso – si legge nella nota del reality -. L’Isola è pronta ad accogliere l’ex talento della nazionale inglese e della Lazio, e voi?”. (Continua dopo la foto)















Non solo calcio per Paul Gascoigne. Debutta nel Newcastle dove gioca 107 partite e mostra il suo talento cristallino, poi il passaggio al Tottenham nel 1988 e la convocazione nella Nazionale inglese. Si fa conoscere al mondo ai Mondiali di Italia ’90 e con l’Inghilterra si classifica al quarto posto. La Lazio si innamora di lui e lo acquista per 26 miliardi di vecchie lire. E lui in poco tempo si innamora della Lazio: diventa l’idolo dei tifosi biancocelesti che stravedono per le sue giocate. In campo genio totale, assoluto. Fuori dal campo la sregolatezza fatta persona. Uscirà dal giro dei convocati nella Nazionale e smetterà dopo aver giocato 57 gare e 10 reti. (Continua dopo la foto)

















I problemi di Paul Gascoigne fanno rima con la tossicodipendenza. Nel 2007 viene operato d’urgenza allo stomaco per un’ulcera perforante. L’anno successivo viene ricoverato in modo coatto a causa di due incidenti avvenuti in altrettanti alberghi del Nord dell’Isola. La sua salute mentale peggiora e preso da depressione e ansie, il 5 maggio dello stesso anno tenga il suicidio in un hotel di Londra. Nel 2010 si rivolge al sindacato dei calciatori (PFA) per chiedere aiuti economici: ha sperperato tutto il suo patrimonio. (Continua dopo le foto)









Oggi Gascoigne è sobrio e ha raccontato al Daily Mail il metodo usato per risolvere i suoi problemi con le dipendenze: “Mi sono sottoposto ad un intervento in Australia quasi due anni fa: mi hanno cucito, all’interno dello stomaco, dei pellet che creano un dolore fortissimo se bevo troppo. Posso bere una birra o un bicchiere di vino, ma se esagero, o se prendo superalcolici o droghe, nel mio organismo viene scatenato un dolore lancinante. Ho speso circa 20mila sterline, ma ne è valsa la pena. Grazie a questa operazione, posso ancora concedermi qualche piacevole drink, ma senza mai esagerare. Sono una persona nuova, più felice e a mio agio con me stesso”.

Paul Gascoigne è nato a Gateshead, in Inghilterra, il 27 maggio del 1967, è alto 175 cm, occhi verdi, pesa 73 chili. È stato sposato dal 1996 al 1998 con Sheryl e ha tre figli: Bianca Gascoigne, Regan Gascoigne, Mason Gascoigne.

Chi è Bianca, la figlia super sexy di Paul Gascoigne. All’Isola dei Famosi si parlerà anche di lei