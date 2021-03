Patrizia De Blanck è stata una delle concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip. La contessa era entrata nella casa di Cinecittà dopo un red carpet in “sella” ad un Ape vintage regalando simpatia e allegria raccontando qualche aneddoto sulla sua vita amorosa.

Durante la sua esperienza nella casa ha fatto soprattutto scalpore il suo nudo integrale, visto da milioni di telespettatori durante la diretta live e anche ‘Pomeriggio 5′, visto che Barbara D’Urso proprio in quel momento stava trasmettendo le immagini dalla casa più spiata d’Italia. Patrizia De Blanck ha dimostrato di non avere peli sulla lingua e anche di usare un linguaggio più che colorito, cosa che aveva diviso l’opinione pubblica. (Continua a leggere dopo la foto)















La contessa è infatti uscita il 23 novembre con il solo 6% di voti contro Stefania Orlando, rimasta in gara fino al primo marzo, giorno della finale vinta dall’amico Tommaso Zorzi.

Una volta scoperto di essere stata nominata, Patrizia aveva reagito male e si era scagliata contro Stefania Orlando, Giulia Salemi e Rosalinda, “colpevoli” di averla nominata. (Continua a leggere dopo la foto)

















“Volevo restare qui fino alla fine per dimostrare che anche a una certa età è possibile partecipare a un programma come questo e interagire con i più giovani”, aveva detto la De Blanck nel confessionale, sciogliendosi in lacrime. Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, la contessa è stata ospite di Paolo Bonolis nella puntata di ‘Avanti un altro di sera’. (Continua a leggere dopo la foto)









Patrizia De Blanck è stata protagonista di un fuoriprogramma decisamente imbarazzante. Come scrive Giornalettismo, l’ex concorrente del reality di Canale 5 ha perso un dente, precisando subito che si trattava di un dente vero e non finto. Paolo Bonolis, come sempre accompagnato da Luca Laurenti, ha trasformato questo imprevisto in una gag durata per l’intera puntata.

“Il vaccino? Non lo faccio, ecco perché non mi fido”. Heather Parisi: “Cosa è successo a mia madre”