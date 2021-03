Francesca Lodo aveva solo 17 anni quando ha iniziato ad affacciarsi al mondo dello spettacolo. Partecipò a Miss Mondo insieme alla cugina, anche lei poi diventata famosa, poi il salto in tv grazie a Passaparola. Fra il 2002 e il 2003 Francesca è stata infatti protagonista del game show condotto da Gerry Scotti come “letterina” insieme a altre ragazze che oggi sono volti di punta del piccolo schermo. Non solo.

Due anni dopo Passaparola, Francesca Lodo ha partecipato al reality show condotto da Barbara D’Urso La Fattoria insieme a Jo Squillo, Raffaello Tonon e Patrizia Rossetti tra gli altri. Ha quindi iniziato la carriera come modella e si è fatta ben presto conoscere in tv, ma ha lavorato anche come attrice debuttando nel film Olé con Massimo Boldi e Vincenzo Salemme e avuto anche esperienze come conduttrice. (Continua a leggere dopo la foto)















La bellissima Francesca Lodo è stata infatti al timone di Sipario, Il Meteo e Reality Game. Nel 2016, inoltre, è stata testimonial della collezione di bikini disegnata da Cristel Carrisi, la figlia di Al Bano e Romina Power. Poi il ritorno in tv come naufraga dell’Isola dei Famosi 2021, condotta da Ilary Blasi. Negli ultimi anni Francesca si è dedicata alla carriera di influencer e su Instagram è seguitissima. (Continua a leggere dopo la foto)

















Ai follower Francesca Lodo racconta il suo quotidiano, fra shooting e pranzi con le amiche, ma rimane comunque molto attenta a preservare la sua privacy. A proposito, molti ricorderanno che in passato ha vissuto diversi amori importanti. Nomi noti tra cui spiccano Cristiano Zanetti, Stefano Mauri, Matteo Ferrari e Francesco Coco. Nel 2007 è stata legata a Luigi Casadei, in seguito ha vissuto una love story con Alessandro di Pasquale. (Continua a leggere dopo le foto)











L’ultimo amore conosciuto è quello con Gianluca Canizzaro e oggi Francesca Lodo, che è nata a Cagliari il 1 agosto 1982, ha un’altezza e un peso a pari a 177 centimetri e circa 53 kg e non ha figli, si dichiara felicemente single. Dunque, per quanto riguarda la sua vita privata, la showgirl, che è cugina di Giorgia Palmas, l’ex Velina di Striscia la Notizia e compagna di Filippo Magnini, non ha un fidanzato.

