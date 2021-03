Tommaso Zorzi è pronto a partire per l’Isola dei Famosi. Il suo nome associato al reality di Ilary Blasi era saltato fuori già quando era al GF Vip. Poi, una volta uscito, se in un primo momento l’influencer aveva declinato la proposta di sedere sulla poltrona di opinionista a L’Isola dei Famosi un imprevisto dell’ultimo momento ha fatto riaprire la trattativa. “Fisicamente ho bisogno di fermarmi”, aveva spiegato Zorzi a Chi.

Ma la notizia di Elettra Lamborghini, che avrebbe dovuto affiancare Iva Zanicchi nello studio dell'Isola, positiva al coronavirus ha inaspettatamente stravolto i piani per il reality condotto da Ilary a pochissimi giorni dalla partenza. Dunque il programma ha riaperto le trattative con Tommaso Zorzi per convincerlo a ripensarci e a prendere il suo posto e questa volta il vincitore del GF Vip avrebbe ceduto. Lo ha confermato lo stesso Tommaso con un tweet immediatamente rimosso e rimpiazzato da un altro: "Io boomer che spoilero e poi cancello. Comunque presto vi comunico una novità".















Ma ormai la frittata è fatta. Ora non resta da capire se si tratti di una sostituzione temporanea, fino a quando Elettra Lamborghini si trova in isolamento, o se la presenza di Zorzi possa durare per l'edizione intera, ma quel che è certo è che le due parti hanno trovato un accordo. Ma no sono tutte rose per il vincitore del Grande Fratello Vip, una pugnalata, anzi, arriva da una sua ex inquilina.

















Una con la quale non hai mai legato. Alda D'Eusanio, cacciata dal gioco per alcune frasi giudicate poco riguardose dalla produzione. Al settimanale Nuovo la giornalista è tornata a esprimere una sua opinione sugli ex concorrenti del Grande Fratello Vip. E quest'ultima, con estrema schiettezza, ha voluto dire la sua su tre di loro: Maria Teresa Ruta, Andrea Zenga e Tommaso Zorzi. Proprio su quest'ultimo non ha speso affatto parole al miele.











Cosa ha detto? Alda D’Eusanio ha attaccato Tommaso Zorzi dopo il GF Vip, asserendo senza indugio alcuno di non aver ancora ben chiaro fin dove arrivi sua la veridicità e dove inizi invece la sua recita: “Tutti sapevamo che avrebbe vinto lui, ma non so fin dove arrivi la verità e dove invece inizi la recita…”. Parole che non faranno certo piacere né a Tommaso Zorzi né ai suoi tanti fan. Ci saranno ripercussioni sulla nuova avventura all’Isola dei Famosi?

