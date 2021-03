“L’unico erotico della Casa”. Stefania Orlando hot: solo ora la confessione piccante (e inaspettata) sul vippone

Nella casa del Grande Fratello Vip si è conquistata il suo spazio giorno per giorno fino a diventare un pilastro del reality e un punto di riferimento per i coinquilini. La sua presenza ha lasciato il segno sia per la sua personalità che per l’amicizia con Tommaso Zorzi. I due, infatti, sono entrati fin dal primo momento in sintonia, hanno costruito un bellissimo rapporto fatto da alti e bassi, ma hanno cercato di sostenersi sempre a vicenda.

“Con Zorzi è stato un colpo di fulmine – ha detto la conduttrice in una intervista al settimanale Chi -. Prima di entrare per quel poco che avevo visto sui social, nemmeno mi era simpatico. In casa ci supportavamo e compensavamo ogni volta, senza mai intralciare i nostri percorsi. Faccio fatica a capire i dubbi altrui sulla veridicità del nostro rapporto”. (Continua dopo la foto)















Sempre nella stessa intervista ha parlato della sua esperienza al GF Vip: ha spiegato di essere sempre stata sé stessa, di non aver mai bluffato, ha definito il suo percorso nella Casa di Cinecittà come totalizzante anche se prima di varcare la porta rossa aveva sottovalutato un po’ tutto. Spesso si parlava di competizione, ma Stefania ha ammesso di essere stata competitiva solo con sé stessa: “Un viaggio interiore fantastico ma difficile, lungo e sorprendente. In questi mesi ho scoperto molte cose di me che non avevo mai preso in considerazione”. (Continua dopo la foto)

















Di Tommaso Zorzi è tornata a parlare durante un’altra intervista, questa volta rilasciata a Casa Chi. La conduttrice si è sottoposta alle domande di Gabriele Parpiglia e Azzurra Della Penna facendo una serie di rivelazioni anche sull’influencer milanese vincitore del reality. All’ultima domanda dell’intervista su quale uomo poteva fare a caso suo, se fosse stata single, la Orlando ha risposto in modo diretto e senza inibizioni. (Continua dopo la foto)









“Tutti troppo giovani, ma se avessi avuto vent’anni, Tommaso Zorzi era l’unico erotico lì dentro”, ha detto Stefania Orlando che ha continuato dicendo che nonostante Zorzi sia omosessuale, rientra proprio nel suo genere di uomo. “Se avessi avuto vent’anni, mi ci sarei buttata a pesce su di lui”.

