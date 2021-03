“Anche lei prossima naufraga”. Isola dei Famosi 2021, la bomba a pochi giorni dal via. Il nome top

Isola dei Famosi, l’indiscrezione a pochi giorni dall’inizio. Tutto pronto o quasi per lo start. La nuova edizione del programma che vedrà alla guida del timone una frizzante Ilary Blasi preannuncia grandi colpi di scena. In onda da lunedì 15 marzo 2021, il programma è pronto per il debutto accompagnato da molti rumor. Dopo la polemica in relazione alla scelta su Daniela Martani, il vortice non sembra arrestarsi.

Un’altra Vip finisce al centro del mirino dei pettegolezzi. Dopo la pioggia di critiche piovute sul nome della Martani, che pare non essere gradita in seguito alle teorie esposte in merito al Covid e al suo essere una no-vax convinta, dal magazine Nuovo viene lanciata un’altra indiscrezione che vedrebbe il nome di una Vip molto dibattuta. Pare che il suo nome sia già stato inserito nella lista dei concorrenti. (Continua a leggere dopo la foto).















Il magazine ha acceso i riflettori su Asia Argento, candidata a essere un’altra concorrente dell’Isola dei Famosi 2021: “Sul lavoro Asia ha ancora in ballo la partecipazione a L’Isola 2021…Nonostante abbia assicurato che non metterà piede nel reality di Canale 5, potrebbe entrare come naufraga in corsa…”. Ma non sembra essere l’unica voce a essere stata messa in circolo e che resta ancora in attesa di una conferma. (Continua a leggere dopo la foto).

















Secondo quanto espresso da Alberto Dandolo su Oggi, le opzioni potrebbero essere diverse. Infatti laddove dovese arrivare un ‘no’ nel ruolo di concorrente, per Asia Argento potrebbe esserci la possibilità di essere comunque ospite in pianta stabile. E questo includerebbe il suo sostegno nei riguardi di Vera Gemma, già in combutta con la tanto dibattuta Daniela Martani. (Continua a leggere dopo le foto).









Questo viene riportato sulla testata giornalistica: “Potrebbe essere presente in studio per supportare l’amica Vera Gemma concorrente dello show…”. Insomma il nome di Asia continua a fare parlare, dopo le foto che l’avrebbero immortalata in compagnia di Fabrizio Corona. Immagini che lascerebbero pensare a qualcosa di più rispetto a una semplice amicizia.

