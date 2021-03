“Tutti felici per te!”. Elena Sofia Ricci, per lei un risveglio meraviglioso. Dopo quella notizia…

Un grande, grande finale per Che Dio ci aiuti! Sono usciti i dati auditel per la serata di ieri, giovedì 11 marzo 2021, su Rai1 – dalle 21.40 alle 23.57 – il finale di Che Dio Ci Aiuti 6 ha appassionato 6.113.000 spettatori pari al 27.1% (primo episodio: 6.401.000 – 24.4%, secondo episodio 5.881.000 – 30%; i dati del finale della quinta stagione). Su Canale 5 il film Wonder Woman ha raccolto davanti al video 1.850.000 spettatori pari al 9.3% di share. Su Rai2 – dalle 21.30 alle 23.27 – l’esordio di Anni 20 ha interessato 394.000 spettatori pari all’1.6% di share.

Come riporta Davide Maggio, su Italia 1 Vacanze ai Caraibi ha intrattenuto 1.315.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 l'ultima puntata di Lui è Peggio di Me ha raccolto davanti al video 1.049.000 spettatori pari ad uno share del 4.3%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.196.000 spettatori con il 6.2% di share. Su La7 Piazzapulita ha registrato 1.154.000 spettatori con uno share del 6.1%. Su Tv8 Roma vs Shakhtar Donetsk segna 1.182.000 spettatori con il 4.5%. Sul Nove il ritorno di Cambio Moglie ha raccolto 391.000 spettatori con l'1.5%, nel nuovo episodio inedito, e 303.000 spettatori con l'1.7%, nell'episodio in replica.















E ancora: Su Rai4 Criminal Minds registra 521.000 spettatori (1.9%), nel primo episodio, 570.000 spettatori (2.3%), nel secondo episodio e 466.000 spettatori (2.3%) nel terzo episodio. Su Iris Testimone Involontario segna 542.000 spettatori con il 2.1%. Su Rai Movie The Code raccoglie 476.000 spettatori pari all'1.8%. Su Sky Uno l'esordio di Family Food Fight raccoglie 144.000 spettatori pari allo 0.55% (242.000 spettatori cumulati se consideriamo anche gli altri passaggi, il +1 e l'on demand).

























Su Rai1 Soliti Ignoti ottiene 5.551.000 spettatori con il 20.1%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.146.000 spettatori con uno share del 15%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.114.000 spettatori con il 4%. Su Italia1 CSI Miami ha registrato 1.343.000 spettatori con il 4.9%. Su Rai3 Che Succede? raccoglie 1.584.000 spettatori con il 5.9%. Un Posto al Sole raccoglie 1.938.000 spettatori con il 7%.



Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.331.000 individui all’ascolto (5%), nella prima parte, e 1.079.000 spettatori (3.9%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.244.000 spettatori (8.2%). Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 584.000 spettatori con il 2.1%. Su Real Time Cortesie per gli Ospiti raccoglie 317.000 spettatori con l’1.2%.

