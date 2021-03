Antonella Clerici sta vivendo una nuova giovinezza televisiva. La conduttrice, dopo il periodo di lontananza dalla tv si è ripresa tutto con gli interessi. Il suo ‘È sempre mezzogiorno viaggia infatti a vele spiegate con picchi di ascolti che non possono che far sorridere”. Secondo quanto è trapelato in questi giorni, Antonella Clerici non si fermerà con il suo programma a fine maggio. Inizialmente l’ipotesi era stata quella di interrompere la sua avventura proprio tra quasi tre mesi.

Un pensiero va subito a ‘La prova del cuoco’, pensionato dopo l’esperienza di Elisa Isoardi che non è stata in grado di amministrare il tesoretto lasciato dalla Clerici. Colpa, se di colpa si può parlare, di un’empatia mai scattata con i telespettatori che dal primo istante hanno rimpianto Antonella Clerici. Il motivo? Simpatia, spontaneità, ironia: tutte quelle caratteristiche che hanno permesso a Antonella di affermarsi lungo due decenni, prima alla guida di programmi sportivi e poi come conduttrice di primo piano, e prima serata, sulle reti Rai. Continua dopo la foto















Un esempio della genuinità di Antonella Clerici è andato tempo fa. La Antonella Clerici ha sempre sottolineato come il suo intento sia sempre quello di regalare leggerezza al pubblico di Rai1. Nel dettaglio, parlando di tradimento, con grande autoironia aveva fatto una confessione: “Le ho avute due volte le corna! Però sono morti!”. Con il suo compagno Vittorio Garrone le cose vanno a gonfie vele. Continua dopo la foto

















La coppia è più affiata che mai. A dimostrarlo uno scatto pubblicato ieri. Nella loro villa è arrivata una nuova vita. Ad annunciarlo è stata proprio la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno su instagram dove, pubblicando la foto visibile nel secondo paragrafo, ha scritto: “Nuovo arrivato”. Si tratta di un piccolo puledrino, l’ultimo arrivato che va a ingrossare le fila della famiglia, grande appassionata di cavalli. Continua dopo la foto











Un sorriso doppio se considerato l’ultimo bollettino Auditel. Il programma di Antonella Clerici ha sfiorato ieri i 2milioni di telespettatori con una share del 15%. Insomma, un motivo bis per essere felici e guardare alle prossime sfide con più sicurezza.

