Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua hanno lasciato insieme lo studio di Uomini e Donne. La loro storia è stato un continuo tira e molla, con una lunga parentesi di Riccardo Guarnieri impegnato con Ida Platano, con la quale era a un passo da matrimonio. Poi l’inaspettato addio, il ritorno nel dating show di Maria De Filippi e la nuova ‘conoscenza’ con Roberta Di Padua. “Non siamo troppo vecchi per i petali?”, si è chiesto Riccardo, lasciando quindi intendere che fosse stata un’iniziativa della compagna.

Ma lei ha ammesso di avere sognato una scelta particolarmente romantica. "Dopo tre anni me lo meritavo", ha commentato Roberta Di Padua, che poi ha ringraziato Maria De Filippi e la redazione. Quando arrivano i sentimenti veri devi prenderli e viverli fuori. Abbiamo avuto un percorso abbastanza lungo, di alti e bassi, a volte bassissimi. Abbiamo fatto qualche errore. Ma io l'ho sempre voluto e ho voglia di viverlo fuori da qua", ha detto la dama dopo la scelta di Riccardo.















Adesso la coppia, lontano dai riflettori, si gode la rinnova intimità. Roberta Di Padua è già stata a Taranto, dove ha conosciuto la famiglia di Riccardo. E lui ha conosciuto Alex, il figlio di lei, solo attraverso le videochiamate. Figlio che sono alla base della rivelazione di Roberta. Riccardo non ha mai nascosto il sogno di diventare padre e lei non ha avuto riserve.

















"Credo che quando si ama la chiusura del cerchio sia avere un figlio; quindi sì, lo farei. So che Riccardo ha un grande desiderio di paternità e per egoismo non potrei mai negargli questa opportunità". Per quanto riguarda la convivenza, non ne hanno ancora mai parlato. Per ora cercheranno di viversi nei week-end. Ma se dovesse continuare ad andare bene, penseranno chiaramente a come creare una quotidianità insieme. Ma davanti a un'affermazione importante del genere il pensiero è andato subito a Ida Platano.











Che cosa ne penserà la sua ex storica? A parlare per lei è l’amica si sempre Gemma Galgani che, al Magazine di Uomini e Donne racconta: “Ida si sente come ogni donna che vede il suo ex realizzare quel sogno con un’altra. È come se un capitolo della sua vita si chiudesse”.

