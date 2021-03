Pochi giorni fa finiva il Grande Fratello Vip e Tommaso Zorzi, dopo quasi sei mesi intensi, tra alti e bassi, è tornato alla vita ‘reale’ con il titolo di vincitore in tasca. Ed è tornato anche su Instagram, dove se era seguitissimo prima figuriamoci adesso, ed è lì che ora dopo aver lasciato la Casa “si scatena”. Nelle scorse ore lo abbiamo visto sfogarsi dopo aver scoperto di essere stato vittima di uno scherzo tremendo de Le Iene.

Era ancora sconvolto da quanto accaduto, anche se non ha potuto rivelare i dettagli "Ho perso vent'anni di vita. Non vi dico niente ma mi sento male", ha spiegato ai suoi follower. Ma a proposito di tv, c'è una novità importante che farà felice tutto il suo pubblico. A quanto pare Tommy ha cambiato idea sull'Isola dei Famosi 2021.















Il suo nome associato al reality di Ilary Blasi era saltato fuori già quando era al GF Vip. Poi, una volta uscito, se in un primo momento l'influencer aveva declinato la proposta di sedere sulla poltrona di opinionista a L'Isola dei Famosi un imprevisto dell'ultimo momento ha fatto riaprire la trattativa. "Fisicamente ho bisogno di fermarmi", aveva spiegato Zorzi a Chi.

















Ma la notizia di Elettra Lamborghini, che avrebbe dovuto affiancare Iva Zanicchi nello studio dell'Isola, positiva al coronavirus ha inaspettatamente stravolto i piani per il reality condotto da Ilary a pochissimi giorni dalla partenza. Dunque il programma ha riaperto le trattative con Tommaso Zorzi per convincerlo a ripensarci e a prendere il suo posto e questa volta il vincitore del GF Vip avrebbe ceduto.











Lo ha confermato lo stesso Tommaso con un tweet immediatamente rimosso e rimpiazzato da un altro: “Io boomer che spoilero e poi cancello. Comunque presto vi comunico una novità”. Ma ormai la frittata è fatta. Ora non resta da capire se si tratti di una sostituzione temporanea, fino a quando Elettra Lamborghini si trova in isolamento, o se la presenza di Zorzi possa durare per l’edizione intera, ma quel che è certo è che le due parti hanno trovato un accordo.

