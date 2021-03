Da quando ha concluso la sua esperienza nella casa di Cinecittà. l’ex gieffina non perde l’occasione di raccontare le sue giornate e la sua vita sui social, dove grazie al reality show di Canale 5 oggi è seguita da quasi duecentomila follower. Nelle scorse settimane Guenda Goria è stata attaccata pesantemente dai fan di Tommaso Zorzi e ha deciso di rispondere, visto che l’accusa riguardava una improbabile influenza della Goria sulle dinamiche dell’ultimo televoto tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, quello della finale del Grande Fratello Vip.

Non sono giorni facili per Guenda Goria che ha rivelato di soffrire di endometriosi. Ne ha parlato anche in una recente intervista rilascia a Libero Quotidiano: "Si è così. Marzo è il mese dedicato all'endometriosi. Mi è stata da poco diagnosticata questa malattia di cui non sapevo niente. Per molto tempo ho sottovalutato i dolori che sentivo pensando fossero legati allo stress. Credo sia importante offrire la propria testimonianza per lanciare un messaggio sull'importanza della prevenzione".















"L'endometriosi è un disturbo di cui soffre una donna su dieci e su cui c'è pochissima informazione. Può portare a gravissime conseguenze come l'infertilità e varie tipologie di tumori e bisogna curarla in tempo", spiega Guenda Goria che oggi, a Pomeriggio Cinque, è tornata sulla questione di Tommaso Zorzi , asserendo di essere stata semplicemente fraintesa.

















"Ma io gli voglio bene…Certo…Tra l'altro ho fatto una marea di interviste e sono venuta qui tantissime volte…Ma non ho mai parlato male di lui…Non capisco davvero questa polemica…" La ragazza ha poi precisato di mettere like a tutti i commenti sui social indistintamente, anche quelli poco carini nei suoi confronti. La spiegazione dei Guenda Goria oggi a Pomeriggio Cinque non ha però convinto per nulla Karina Cascella.











“Metti like così? Ti spiego che mettere un like vuol dire condividere ciò che uno ti dice…Se tu metti like a chiunque non dai importanza neppure a chi ti dice una cosa bella…”. Ma non finisce qui perché Gian Maria Sainato ospite a Pomeriggio 5. ha ricordato a Barbara d’Urso e agli ospiti in studio che Tommaso Zorzi a Verissimo ha fatto davvero una cosa poco carina nei confronti di Guenda Goria e Maria Teresa Ruta: “La classifica delle più false che ha fatto lui a Verissimo è invece una cosa di classe? Non è una cosa bella…”

